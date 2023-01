Prezydent Duda: Nie jest tak, że Ukraina dzisiaj zwycięża

W konferencji Światowego Forum Ekonomicznego w Davos uczestniczą także przedstawiciele z Polski, między innymi prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Wśród klasycznej agendy biznesowej, a także klimatycznej, sporo miejsca poświęcono wojnie rosyjsko-ukraińskiej.

Prezydent: Wojna z Rosją zakończy się przy stole negocjacyjnym

Polska delegacja stara się nakłonić inne państwa Zachodu do większego zaangażowania się we wsparcie sprzętowe dla Ukrainy. Obecnie chodzi przede wszystkim o czołgi i amunicję.

W czwartek w rozmowie z dziennikarzami prezydent Duda zwrócił uwagę, że obecnie nikt nie jest w stanie przewidzieć kiedy wojna na Ukrainie dobiegnie końca. Jak zaznaczył, nie wiadomo też jaki będzie jej ostateczny rezultat.

– Jens Stoltenberg bardzo mocno akcentował, że ona z pewnością zakończy się przy stole negocjacyjnym. Zapewne tak, taka jest kolej rzeczy i tak zazwyczaj wojny się kończą, pewnie tak również i ta się zakończy, bardzo ważna dla świata, więc prędzej czy później strony zostaną w taki czy inny sposób skłonione do tego, aby przy tym stole negocjacyjnym usiąść, ale jakie to będą warunki, trudno jest powiedzieć dokładnie – przyznał polski polityk.

W jego ocenie na dzień dzisiejszy takich warunków nie ma. – Dla Ukrainy sprawa jest oczywista, Rosjanie muszą opuścić okupowane tereny po to, żeby było w ogóle o czym rozmawiać, Rosjanie absolutnie nie przerywają swojego ataku na Ukrainę, tak jak go rozpoczęli agresją 24 lutego, tak cały czas to kontynuują – powiedział prezydent.

Andrzej Duda: Ukraina nie zwycięża

Prezydent podkreślił, że Ukraina dzisiaj potrzebuje wsparcia po to, żeby mogła się obronić. – To nie jest tak, że Ukraina dzisiaj zwycięża. Ukraina opiera się rosyjskiej agresji, ale Rosja swoim rozmiarem, w sensie ilością żołnierzy, których rzuca na front, po prostu miażdży obronę ukraińską. To się dzieje nie szybko, to się dzieje powoli, przy wielkich rosyjskich stratach, ale się dzieje. Jedyne, w jaki sposób można to zatrzymać, to rzeczywiście przekazywanie obrońcom Ukrainy nowoczesnego wyposażenia, które będzie wielokrotnie lepsze niż infrastruktura rosyjska, niż broń rosyjska i wtedy to daje Ukraińcom szanse, że mimo tego, że jest ich relatywnie mniej, w związku z tym są słabsi ilościowo, to jednak jakościowo będą umieli przeciwstawić się rosyjskiej nawale i będą, mam nadzieję, tę nawałę odeprzeć – powiedział Andrzej Duda.

