Zełenski: Sytuacja pozostaje niezwykle trudna

W swoim wieczornym przemówieniu wideo do narodu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyznał, że sytuacja na froncie, zwłaszcza na wschodzie, pozostaje niezwykle trudna. Ukraiński przywódca zaznaczył, że jest w codziennym kontakcie z dowódcami wojskowymi.

– Miałem kilka spotkań. Sytuacja na liniach frontu, zwłaszcza w obwodzie donieckim i ługańskim, pozostaje niezwykle trudna. To są bitwy dosłownie o każdy metr ukraińskiej ziemi. Musimy zrozumieć sens tych bitew. To obrona całego naszego państwa. Każdy dzień, który nasi bohaterowie wytrzymali w Bachmucie, Wuhłedarze, Marince i innych miastach i gminach Donbasu, to tygodniowa redukcja rosyjskiej agresji – powiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że tam właśnie dokonuje się bezprecedensowa destrukcja rosyjskiego potencjału. – Wróg nie będzie już w stanie odbudować wszystkiego tego, co straci w naszym Donbasie. I tak właśnie niszczony jest potencjał rosyjskiej agresji, w wyniku której kierownictwo terrorystycznego państwa oczekiwało zniszczenia całej naszej Ukrainy – zaznaczył prezydent.

Zełenski dodał, że obecnie robi wszystko, aby ukraińscy żołnierze mieli więcej broni. – Przygotowujemy więcej broni dalekiego zasięgu i więcej siły ofensywnej – zapewnił.

Sytuacja na froncie

Według ukraińskiego Sztabu Generalnego Rosjanie nadal koncentrują swoje główne wysiłki na prowadzeniu działań ofensywnych na pięciu kierunkach frontu – Kupiańsku, Łymańsku, Bachmucie, Awdiiwsku i Szachtarsku.

Jak poinformował UNIAN, we wtorek 14 lutego, po spotkaniu w formacie Rammstein-9, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA generał Mark Milley wyraził przekonanie, że Federacja Rosyjska nie będzie w stanie przeczekać Ukrainy w wojnie na wyniszczenie.

Centrum Badań nad Armią, Konwersją i Rozbrojeniem poinformowało, że rosyjskie dowództwo rzuca do bitew marynarzy przebranych za żołnierzy piechoty morskiej.

