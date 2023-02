Premier: Deputinizacja to warunek konieczny

W sobotę włoski dziennik "Il Messaggero" opublikował tekst Mateusza Morawieckiego. Szef polskiego rządu pisał o pierwszej rocznicy rosyjskiej inwazji militarnej na Ukrainę na pełną skalę.

"Czasem boję się, że na Zachodzie jest naprawdę dużo ludzi, dla których lunch w ulubionej kawiarni albo serial na Netflixie są ważniejsze niż życie i śmierć tysięcy Ukraińców. (...) Bezpieczeństwo i dobrobyt, budowane wysiłkiem kilku pokoleń Europejczyków, znalazły się na krawędzi upadku. Rosja ruszyła na imperialny podbój, a jej cel jest jeden: odbudować dawną sowiecką strefę wpływów. Bez względu na koszty i ofiary. Musimy zrobić wszystko, aby ten największy geopolityczny koszmar XXI wieku się wreszcie skończył" – możemy przeczytać w artykule autorstwa premiera.

Barbarzyństwo putinowskiej Rosji

Mateusz Morawiecki wskazał, że Rosjanie nie oszczędzają nikogo: mężczyzn, kobiet, osób starszych, dzieci. Przypomniał ludobójstwa w Buczy, Irpieniu i innych miejscowościach. Jego zdaniem, to przerażający dowód na to, że Rosja dopuszcza się najgorszych zbrodni. "Zbiorowe mogiły, komory tortur, gwałty, porwania – to prawdziwy obraz rosyjskiej napaści" – stwierdził.

Premier zwrócił także uwagę na wielkie bohaterstwo narodu ukraińskiego oraz rolę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

"Już na samym początku musimy pozbyć się fałszywego wyobrażenia o rosyjskiej inwazji. To nie jest lokalny konflikt. Rosja próbuje podpalić Europę. Mamy do czynienia z destabilizacją całego światowego ładu gospodarczego" – napisał szef polskiego rządu. "Nie wolno nam być obojętnym. Imperialne plany Rosji sięgają dalej niż Ukraina" – podkreślił.

"Deputinizacja, czyli zerwanie relacji z dyktatorską machiną przemocy stworzoną przez Putina, to warunek konieczny suwerenności Europy" – zauważył polityk na łamach włoskiej prasy.

