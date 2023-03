Tusk: PiS-owska władza stara się zrobić ponury spektakl polityczny

Tragiczna śmierć 15-letniego Mikołaja Filiksa wstrząsnęła Polską. Sprawa ma związek z aferą pedofilską, o której media pisały w ostatnich miesiącach. Opozycja oskarża PiS oraz TVP o "zaszczucie" chłopca. Właśnie do tej tragedii nawiązał Tusk w swoim wystąpieniu.

– W Polsce za kilka miesięcy wszyscy zdecydujemy czy zło, które w ostatnich dniach pokazało swoje oblicze z wyjątkową intensywnością, będzie dalej w Polsce się panoszyć – mówił Tusk.

Polityk stwierdził, że wyborcy zdecydują, czy Polską mają rządzili ludzie, którzy "stracili resztki jakiegokolwiek mandatu moralnego do zajmowania się sprawami publicznymi".

Tusk uderza w PiS

Tusk stwierdził, że "siepacze medialni i polityczni PiS" wykorzystali dramat nastolatka. – Ujawnili dane chłopca, a on popełnił samobójstwo. Ogrom tego łajdactwa powinien otrzeźwiająco wpłynąć na tych, co do tego doprowadzili – stwierdził. Jak dodał dodał, że rządzący zaczęli "szczuć na matkę".

– Rodzina Mikołaja jest bardzo powściągliwa. My staramy się też jak najdelikatniej w tej sprawie zachować, ale PiS-owska władza postanowiła z tej sytuacji zrobić wyjątkowo ponury spektakl polityczny i jedną z najohydniejszych w historii współczesnej Polski nagonki na rzecz politycznego interesu władzy, przeciwko tym najsłabszym, którzy akurat w tym momencie życiowym potrzebują pomocy, opieki, szacunku, respektu – powiedział Donald Tusk w Rokietnicy.

Tragiczna śmierć nastolatka

Pod koniec ubiegłego roku dziennikarz Radia Szczecin Tomasz Duklanowski opisał, że Krzysztof F., który w przeszłości współpracował z Rafałem Trzaskowskim jako mąż zaufania i pracował jako pełnomocnikiem marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza z PO, został skazany za dopuszczenie się innej czynności seksualnej z małoletnim, udzielanie narkotyków małoletniej i usiłowanie udzielenia narkotyków temuż małoletniemu oraz posiadanie znacznej ilości substancji odurzających – podaje serwis Wirtualne Media.

Ofiarami Krzysztofa F. była dwójka dzieci, a do przestępstwa doszło latem 2020 roku. Kiedy jednak dziennikarz pisał o sprawie, F. był już skazany i odsiadywał wyrok.

Tymczasem opisując sprawę Duklanowski miał podać szczegółowe informacje o ofiarach pedofila, w tym dane, które umożliwiły internautom identyfikację matki ofiar, a więc i tożsamość dzieci. Jednym z pokrzywdzonych dzieci był syn poseł Magdaleny Filiks, który zmarł w lutym. Chłopiec prawdopodobnie popełnił samobójstwo.

