"Rodzina Bogiem silna". Kaczyński składa Polakom świąteczne życzenia

W sobotę rano na Twitterze Prawa i Sprawiedliwości opublikowano nagranie z życzeniami od prezesa ugrupowania – Jarosława Kaczyńskiego.

twitter

– Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy, święta ukrzyżowania i zmartwychwstania Chrystusa, święta Odkupienia, Święta, które są pamiątką najważniejszego wydarzenia w dziejach ludzkości. Najważniejszego dla chrześcijan, dla katolików, ale najważniejszego także dla tych wszystkich, którzy rozumieją sens dziejów rodu ludzkiego – podkreśla polityk.

– To święto jest ważne dla każdego indywidualnie, odnosi się do tej najistotniejszej perspektywy naszego życia, perspektywy zbawienia. Ale jest ważne także dla rodzin – rodzina Bogiem silna, tak mówił św. Jan Paweł II – mówi dalej Kaczyński.

– I jest ważne dla narodu, dla naszej wspólnoty. Dla jej siły, dla jej zwartości, i co za tym idzie, dla jej przyszłości – dodaje prezes PIS.

– Wszystkim Polakom, każdej polskiej rodzinie i każdemu indywidualnie chciałbym życzyć dobrych, szczęśliwych, błogosławionych świąt i chciałbym życzyć, by wszystkie marzenia państwa się spełniały, a przede wszystkim to marzenie o pokoju, spokoju, o rozwoju naszego kraju, o naszym umocnieniu we wszystkich wymiarach. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego – dodaje Kaczyński na końcu nagrania.

Dzisiaj Wielka Sobota. Czas oczekiwania na Zmartwychwstanie Chrystusa

Kościół obchodzi dziś Wielką Sobotę – dzień ciszy i oczekiwania. Dla uczniów Jezusa był to dzień największej próby.

Według Tradycji apostołowie rozpierzchli się po śmierci Jezusa, a jedyną osobą, która wytrwała w wierze, była Bogurodzica. Dlatego też każda sobota jest w Kościele dniem maryjnym. Już po zmroku rozpoczyna się celebracja Zmartwychwstania - Wigilia Paschalna.

Po śmierci krzyżowej i złożeniu do grobu wspomina się zstąpienie Jezusa do otchłani. Wiele starożytnych tekstów opisuje Chrystusa, który „budzi” ze snu śmierci do nowego życia Adama i Ewę, którzy wraz z całym rodzajem ludzkim przebywali w Szeolu.

Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych: chleba – na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa – na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek, które symbolizują nowe życie. Dawniej poświęcenie miało miejsce po liturgii Wigilii Paschalnej, która celebrowana była w sobotni poranek. Liturgię przeniesiono na wieczór, zwyczaj święconki jednak pozostał, zaburzając trochę liturgiczny rytm.

Czytaj też:

Morawiecki: Niech zmartwychwstały Chrystus przyniesie światu pokójCzytaj też:

Kard. Nycz: Między Polakami u Ukraińcami muszą paść słowa przepraszam i przebaczam