Nowe wsparcie dla rolników. Telus: Każdy z nich dostanie kredyt 2 proc.

– Pomagamy polskiemu rolnikowi, jesteśmy z polskim rolnikiem – oświadczył w piątek Robert Telus.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi był gościem audycji "24 pytania. Rozmowa poranka" na antenie Polskiego Radia 24.

Kredyt 2 proc.

– Każdy rolnik dostanie kredyt 2 proc.:do 50 ha – 100 tys. złotych, między 50 a 100 ha – 200 tys. złotych, powyżej 100 ha – 400 tys. złotych – poinformował minister Robert Telus.

Specjalne kredyty zostaną uruchomione dla firm skupujących zboże i owoce miękkie. Będzie to kredyt oprocentowany na 2 proc., z maksymalną kwotą 40 mln złotych i okresem kredytowania do 18 miesięcy. – To jest nowość – zauważył szef Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kredyt będzie przeznaczony dla małych, polskich firm z rynku rolnego, które mają problemy z płynnością przed tegorocznymi żniwami.

– Małe firmy, które skupowały od polskiego rolnika, są zasypane. Dlatego chcemy pomóc małym firmom, które kupują od polskiego rolnika, żeby miały środki na zakup od rolnika w nowej żniwnej, zbożowej perspektywie – wyjaśnił Telus. – Unia Europejska musi nam pozwolić na uruchomienie naszych środków – zaznaczył polityk. I dodał, że wszystkie dotychczasowe propozycje polskiego rządu zostały ocenione pozytywnie przez Brukselę.

Wsparcie rolników

Na początku maja minister rolnictwa i rozwoju wsi przyznał, że część programów z Krajowego Planu Odbudowy zostało już uruchomionych. Chodzi m.in. o odbudowę polskiego przetwórstwa.

– Rolnicy są jedyną grupą, która nie decyduje o cenach swoich produktów. My produkujemy, ale to koncern decyduje o cenie. Szczególnie mocno widać to w owocach jagodowych, gdzie zdarza się, że sadownik przywozi do skupu owoce, a tam słyszy, że jutro dowie się, ile za nie dostanie. On nie ma wyjścia, musi zostawić te owoce, one nie mogą długo leżeć – powiedział.

Czytaj też:

Kolejna grupa rolników może wnioskować o zwrot akcyzy za paliwo rolniczeCzytaj też:

Miliardy dla rolników. KE zdecydowała ws. polskiego programu