Wróblewski: Celem komisji jest wyjaśnienie, jakie były motywy resetu z Rosją

DoRzeczy.pl: Przedstawiciele opozycji wskazują, że komisja badające rosyjskie wpływy jest organem niekonstytucyjnym i ma służyć do wyeliminowania przeciwników PiS ze sceny politycznej. Jak pan odpowie na tego typu zarzuty?

Bartłomiej Wróblewski: Dziś jest więcej emocji niż merytorycznej dyskusji. Rzeczą obiektywnie ważną dla Polski jest zbadanie wpływów rosyjskich na polską politykę. Histeryczny sprzeciw opozycji może wskazywać na to, że nie chcą żebyśmy zajmowali się tym tematem. Podnoszona kwestia środków zaradczych nie jest w mojej ocenie sprawą podstawową.

Dlaczego?

Ponieważ podstawowym celem komisji jest wyjaśnienie, jakie były motywy resetu i współpracy z Rosją, dlaczego tak a nie inaczej wyglądała polska polityka, w tym gospodarcza i energetyczna, względem Rosji mimo agresji na Gruzję i Ukrainę. W kwestiach szczegółowych regulacji w ustawie, tam gdzie są podnoszone wątpliwości natury konstytucyjnej, prezydent podjął słuszną decyzję o skierowaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli w ustawie są niekonstytucyjne przepisy zostaną przez Trybunał uchylone. W żaden sposób nie powinno to jednak wpłynąć na prace i ustalenia komisji.

Opozycja wskazuje, że komisja będzie mogła kogoś skazać, wręcz wyrzucić z polskiej polityki, bez możliwości odwołania.

To nieprawda. Gwarancje sądowe zostają zachowane i nie ma podstaw by sądzić, że komisja bądź sądy będą działały w złej wierze. Każdy będzie mógł się odwołać do sądu od ewentualnych, nałożonych przez komisję środków zaradczych. Przypomnę jeszcze raz, że głównym celem działania komisji jest zbadanie, czy i w jaki sposób agresywne państwo jakim jest Rosja, prowadziło swoją politykę w Polsce i Europie, czy i jaką rolę odgrywali w tym polscy politycy.

