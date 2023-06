Tusk: Mnie nikt nie będzie uczył wiary

W trakcie części z zadawaniem pytań, przewodniczący Platformy został zapytany o alternatywę dla ludzi wierzących, którzy wcześniej głosowali na PiS.

– Dla mnie Kościół nie ma nic wspólnego z PiS i nie powinien mieć nic wspólnego z władzą – mówił. – Zmiana polityczna zmieni ten kontekst (...) Jestem przekonany, że coraz więcej katolików, chrześcijan poczują się na nowo odpowiedzialnymi za swój Kościół. Nie można Kościoła zostawić w rękach PiS-owskiej władzy i kilku biskupów, którzy pomylili powołanie i stali się ministrami w rządzie PiS – stwierdził Donald Tusk.

"Najmniej chrześcijańska partia w historii"

Szef PO odniósł się też do obywatelskiego projektu ustawy "W obronie chrześcijan", mającym zapewnić lepszą ochronę praw osób wierzących. Za inicjatywą stoi Solidarna Polska.

– Władza, która np. przygotuje ustawę, zgodnie z którą będzie można karać kogoś, kto zachowuje się niestosownie w kościele, uzyska efekt odwrotny. Tam jest do dwóch lat więzienia za złośliwe, niestosowne zachowanie w kościele. Ale kto ma to ocenić? Kto ma interpretować, kto się zachowuje złośliwie? Tu już byłbym ostrożny – mówił Tusk w Kłodzku.

– Nie ma dla mnie żadnych wątpliwości, że finansowe przywileje dla Kościoła, dla takich ludzi jak ks. Rydzyk, to splecenie, ten sojusz tronu i ołtarza, jest przede wszystkim groźny dla Kościoła. Jest źródłem dezorientacji dla bardzo wielu wierzących. Mnie nikt nie będzie uczył wiary – podkreślił szef PO.

– Mnie PiS wydaje się najmniej chrześcijańską partią w historii naszej ojczyzny. Wystarczy spojrzeć na ich stosunek do najsłabszych, do uchodźców, do kobiet – podsumował polityk. – Wzywam tych wszystkich, którzy przez 8 lat nauczyli się pokornego wysłuchiwania coraz bardziej brutalnych opinii tej władzy na temat zwykłych ludzi, żeby się obudzili. Polska nie zasługuje na takie rządy. One prowadzą nas do tragedii – apelował Donald Tusk.

