Budka proponuje Morawieckiemu debatę. "Zapraszam premiera na Śląsk"

We wtorek w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej był pytany, jak będzie wyglądać wyborcza rywalizacja w województwie śląskim i czy jest gotowy podejść do debaty z premierem Mateuszem Morawieckim.

– W każdej chwili jestem gotowy na debatę z Mateuszem Morawieckim. Zapraszam premiera na Śląsk, do jego okręgu wyborczego, razem kandydowaliśmy z Katowic – oświadczył Borys Budka. – Jestem człowiekiem pokornym, ale wiem doskonale, że argumenty, z którymi musiałby się zmierzyć premier, byłyby dla niego ciężkostrawne – mówił.

Debata Morawiecki – Tusk?

Budka zauważył przy tym, że szef polskiego rządu nigdy nie wystąpił w żadnej debacie. – Przychodzi do Sejmu, sieje propagandę i ucieka – stwierdził.

Zapytany, czy w debacie z Mateuszem Morawieckim udział mógłby wziąć przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, polityk PO odpowiedział, że "takie zestawienie nie jest potrzebne". – Z całym szacunkiem dla pana premiera, ale dzisiaj mieliśmy obrazek, kto jest faktycznym premierem w Polsce. Jeżeli będzie debata, to mam nadzieję, że Jarosław Kaczyński, tak jak zrobił to w 2007 r., nie stchórzy i stanie po raz kolejny do dyskusji – powiedział.

Poprawka ws. 800 plus

W programie na antenie Polsat News Borys Budka zaapelował także, żeby program 800 plus, jako waloryzację świadczenia 500 plus, wprowadzić już od lipca tego roku. Przypomnijmy, że we wtorek rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął projekt podwyższenia świadczenia 500 plus do 800 złotych.

– Oczywiście, to jest po pierwsze kiełbasa wyborcza, a po drugie – Koalicja Obywatelska już dawno powiedziała: sprawdzam. Obnażyliśmy kłamstwo i hipokryzję Kaczyńskiego. To jest tylko haczyk na wybory – oznajmił szef klubu KO. – To jest zwykła rewaloryzacja, która należy się przy świadczeniach – dodał.

Czytaj też:

Morawiecki o sprawie tarczy antyrakietowej: Prawda jest szokującaCzytaj też:

KO zainaugurowała nową akcję. "Spotkania z najbardziej oszukaną grupą"