KO zainaugurowała nową akcję. "Spotkania z najbardziej oszukaną grupą"

Na wtorkowej konferencji prasowej politycy Koalicji Obywatelskiej poinformowali, że w całej Polsce powstaną "AgroKluby".

– To będzie forma bezpośrednich spotkań z chyba najbardziej oszukaną, poza przedsiębiorcami, grupą przez rząd. PiS zaorało wieś. To nie jest slogan, to jest określenie rzeczywistości. Wśród rolników wrze. Rząd ich ignoruje, nie chce z nimi rozmawiać. Zamiast propozycji, rząd zalewa nas zastępczymi tematami. Dlatego Koalicja Obywatelska w poczuciu odpowiedzialności rozpoczyna cykl spotkań z mieszkańcami wsi, z rolnikami – powiedział poseł Platformy Obywatelskiej Arkadiusz Myrcha, cytowany przez portal rp.pl.

Nowa inicjatywa KO – "AgroKluby"

Sztab KO planuje wydarzenia na Zamojszczyźnie, Podlasiu, Podkarpaciu i w innych regionach tradycyjnie uznawanych za tzw. bastiony PiS. Akcja potrwa aż do październikowych wyborów parlamentarnych.

– Każdemu, kto ma Polskę w sercu, musi zależeć na silnej i bezpiecznej wsi. PiS odwróciło się plecami do rolników i ich rodzin. Problemów przybywa, tak jak państwowych spółek. Opłacalność gospodarstw spada przez wysokie koszty. Nikogo nie zostawimy ze swoimi problemami – mówił poseł PO Arkadiusz Myrcha.

Najnowszy sondaż poparcia

Tymczasem w nowym sondażu partyjnym Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla "Rzeczpospolitej" Koalicja Obywatelska znów zmniejszyła dystans do Prawa i Sprawiedliwości. PiS może w tej chwili pochwalić się poparciem 32,7 proc. respondentów. Natomiast KO cieszy się poparciem na poziomie 30,2 proc. Trzecia w badaniu Konfederacja uzyskała 12,1 proc.

Do Sejmu dostałyby się jeszcze Trzecia Droga, czyli koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 (10,8 proc. poparcia), oraz Lewica (9 proc.).

