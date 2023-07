Morawiecki o opozycji: 500 razy już zmienili zdanie na temat 500 plus

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w piątek w parku miejskim im. Powstańców Warszawskich w Sianowie z mieszkańcami powiatu koszalińskiego (woj. zachodniopomorskie). W trakcie przemówienia szef rządu skrytykował działania opozycji.

– Oni nazywają naszą politykę: "rozdawnictwo", "ochłapy". Skandal, że tak w ogóle mówią, ale rzeczywiście tak mówią. 500 razy już zmienili zdanie na temat 500 plus. Nie dajcie się na to nabrać, bo oni teraz będą mówić, że to utrzymają. Uważajcie na tego bajeranta – stwierdził polityk.

"To jest Judasz". Mocne słowa Morawieckiego

– My mamy w Polsce takiego bajeranta, który potrafi zmienić zdanie trzy razy w ciągu tygodnia. Jak lis, farbowany lis. Który potrafi powiedzieć: "nie podniosę wieku emerytalnego", a potem – uwaga! – nie dość, że podniósł ten wiek emerytalny, to sam odszedł w wieku 65 lat. Wyobrażacie sobie kogoś takiego, żeby on rządził Polakami? Polakom podniósł, sam poszedł na wcześniejszą, a wcześniej kłamał, że nie podniesie emerytury. To jest Judasz, bajerant, kłamca i kłótnik. Tak mogę go określić w skrócie – powiedział o przewodniczącym Platformy Obywatelskiej Donaldzie Tusku Mateusz Morawiecki.

– Do 2015 r. Polska przypominała trochę dziki zachód. Prawo pięści, prawo silniejszego. Wy tutaj, w Sianowie nie byliście tymi silniejszymi od tych wielkich miast, rekinów biznesu, od mafii VAT-owskich. Trudno było sobie z tym poradzić. Ale w 2015 r. tu, do tego miasta przyjechał szeryf i od tamtego czasu życie w Polsce się zmieniło – oznajmił premier. – Prawo pięści, które panowało wcześniej, można prosto określić. Pełne kieszenie cwaniaków, oszustów, hochsztaplerów, mafii VAT-owskich i od tamtego czasu pogoniliśmy ich, tych łajdaków – dodał.

