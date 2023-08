"Zgłosić na policję". Hołownia: Nie może być tak, że w kościele obowiązuje inne prawo

Prekampania przed jesiennymi wyborami do parlamentu trwa już od kilku tygodni. Politycy jeżdżą po kraju i spotykają się z Polakami, częściej krytykując przeciwników niż zachwalając własne programy.

Polityka a Kościół

W środę Łódź odwiedził lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Polityk o wyborczych szansach Trzeciej Drogi. W pewnym momencie Hołownia zaczął mówić o Kościele i polityce, nawiązując do popularnego zarzutu o polityczną agitację z kościelnej ambony.

– To wymaga na tyle odwagi cywilnej, że w momencie, w którym ksiądz przestaje głosić Ewangelię, a zaczyna głosić program Prawa i Sprawiedliwości, wstać i powiedzieć, że nie ma na to naszej zgody i takie przypadki już w Polsce były – powiedział.

Hołownia proponuje, aby wierni gremialnie protestowali przeciwko politycznej agitacji w świątyniach. Co jeśli jednak to nie pomoże? Polityk proponuje wtedy zawiadomienie policji o naruszeniu ciszy wyborczej.

– Jeżeli to nie pomaga to, jak będzie trzeba, w skrajnych przypadkach zgłosić na policję naruszenie ciszy wyborczej. Nie może być tak, że w kościele obowiązuje inne prawo, niż obowiązuje poza kościołem – powiedział.

Obywatele decydują

Hołownia przekonywał także zgromadzonych, że to od nich zależy wynik wyborów. Politycy mogą "dwoić się i troić", ale ostatecznie to obywatele są "sędziami", którzy zdecydują o powodzeniu lub niepowodzeniu danej partii.

– Jesteśmy dokładnie na progu kampanii wyborczej, najprawdopodobniej w poniedziałek prezydent Duda ogłosi wybory, ruszy ta cała maszyna, na której ruszenie już bardzo mocno czekamy i kiedy ona ruszy, to wszystko będzie w waszych rękach. Bo my możemy dwoić się i troić, pokazywać, przekonywać, ale to jest ten moment, kiedy wy jesteście sędziami i to wy decydujecie, kto idzie dalej, kto zostaje w domu – powiedział lider Polski 2050.

Czytaj też:

Media o rozpadzie Trzeciej Drogi. Hołownia: Do wyborów idziemy jako koalicjaCzytaj też:

"To wreszcie powinno być do sprawdzenia". Hołownia chce stworzenia specjalnego rejestru