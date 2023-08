Stoltenberg chwali Ukrainę. "Przekraczają oczekiwania"

Trwa ukraińska kontrofensywa. Kilka dni temu potwierdzono, że udało się wyzwolić spod rosyjskiej okupacji wieś Robotyne. Jednocześnie Ukraińcy cały czas atakują m.in. Półwysep Krymski.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, oceniając przebieg kontrofensywy Sił Obronnych Ukrainy stwierdził, że przekracza ona oczekiwania. – Ukraińcy stopniowo zdobywają przewagę, czyli wypierają Rosjan i są w stanie przedostać się przez część tych silnie bronionych terytoriów, zwłaszcza przez pola minowe. I ważne jest, aby ich wspierać – powiedział na antenie CNN.

– Zaobserwowaliśmy, że Ukraińcy raz po raz przekraczają oczekiwania i musimy pamiętać, gdzie to wszystko się zaczęło w zeszłym roku, od pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę – podkreślił.

– Eksperci uważali, że Ukraina przetrwa tylko kilka dni lub kilka tygodni. Teraz wyzwolili północ, tereny wokół Kijowa, wschód wokół Charkowa i terytorium na południu, Chersoń. Teraz osiągają jeszcze większe sukcesy – powiedział Stoltenberg.

Stoltenberg: Rozmawiamy, ale decydują Ukraińcy

Sekretarz generalny NATO stwierdził, że "to jest zacięta walka, jest to ciężka walka i nie jest to łatwa droga dla Ukraińców do zwycięstwa, ale oni osiągają sukcesy i zdobywają przewagę".

Odpowiadając na pytanie o różnice w ocenie taktyki kontrofensywy przez sojuszników Ukrainy, Stoltenberg zauważył, że "między sojusznikami z NATO toczy się ciągły dialog i, oczywiście, także dialog z Ukrainą". Stoltenberg uważa, że Ukraińcom należy pomagać radą i wsparciem, "ale ostatecznie to oni sami muszą podejmować takie decyzje".

Dodał także, że zaawansowane systemy obrony powietrznej, dostarczone Ukrainie przez sojuszników z NATO, "okazały się niezwykle skuteczne". – Ukraińcy są biegli w obsłudze tych systemów – zauważył szef Sojuszu Północnoatlantyckiego.

