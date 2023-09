PiS rozpoczyna ofensywę programową. "Jaką propozycję dla Polaków ma Tusk?"

PiS zakończyło prace nad nowym programem wyborczym – poinformował w niedzielę prezes partii Jarosław Kaczyński. Poszczególne punkty programowe mają być ujawniane stopniowo, a pierwszy z nich poznaliśmy już w poniedziałek. Chodzi o projekt "Przyjazne Osiedle", który zakłada modernizację i rewitalizację osiedli oraz bloków z tzw. wielkiej płyty.

– Na osiedlach z wielkiej płyty mieszka ponad 8 mln Polaków. Cała Polska powinna być przyjazna dla ludzi. Nie chcemy lepszych i gorszych dzielnic. Chcemy, aby mieszkańcy tych osiedli mieli jak najlepszy standard życia i mieszkania. Nie chcieliśmy podziału na Polskę A i Polskę B. I sporo tu zrobiliśmy. Teraz chcemy jak najwyższego poziomu życia dla ludzi mieszkających w osiedlach z wielkiej płyty. Nasz program musi oznaczać przełom dla mieszkańców tych osiedli – mówił premier Mateusz Morawiecki.

Ofensywa programowa PiS. Fala komentarzy

Do pierwszej propozycji programowej odnieśli się politycy Prawa i Sprawiedliwości. "Konkrety PiS to propozycje kolejnych działań, które będą zmieniać Polskę na lepsze. PiS ma program odpowiadający potrzebom i aspiracjom Polaków" – stwierdziła we wpisie na portalu społecznościowym X była premier Beata Szydło.

"Ruszamy z ofensywą programową. Pierwsza z nich to inwestycje, które mają na celu poprawić jakość życia Polaków. »Przyjazne Osiedle«, czyli modernizacja i rewitalizacja osiedli oraz bloków z tzw. wielkiej płyty. Rząd PiS dotrzymuje słowa!" – podkreśliła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

"Bloki z wielkiej płyty często wymagają remontu, ale wykorzystanych przy ich budowie rozwiązań mogliby się uczyć deweloperzy, którzy zabudowują za zgodą samorządów każdy metr działki. »Przyjazne Osiedle« to plan na poprawę sytuacji mieszkaniowej 8 mln Polaków" – wyjaśnił minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

"Nasz program piszemy wspólnie z Polkami i Polakami. W rozmowach często słyszeliśmy obawy, które dotyczyły stanu i przyszłości osiedli oraz bloków z tzw. wielkiej płyty. Wychodzimy naprzeciw tym trudnościom. Zobowiązujemy się do stworzenia programu »Przyjazne Osiedle«. Zakłada on inwestycje rządowe w osiedla z tzw. wielkiej płyty, które powstały wiele lat temu. Dotyczy to zarówno modernizacji bloków, jak i ich otoczenia (parków, placów zabaw, dróg dojazdowych, parkingów, pawilonów). Zależy nam, aby mieszkańcy żyli tam w odpowiednich warunkach dostosowanych do aktualnych potrzeb" – napisał rzecznik prasowy rządu Piotr Müller.

"Tak powinna wyglądać kampania wyborcza: poważna rozmowa o sprawach ważnych dla Polaków. Miliony z nas mieszkają w osiedlach z wielkiej płyty. Program »Przyjazne Osiedle« pozwoli na ich modernizację" – oznajmił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała.

"Jaką propozycję dla Polaków ma Tusk? Osiem gwiazdek? Giertych? Lempartowa? Nienawiść i złe emocje?" – pytał szef sztabu wyborczego PiS, europoseł Joachim Brudziński.

