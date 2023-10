"Muszą dotrzymać słowa". Biden mocno o Republikanach

"Spiker McCarthy i republikańska większość w Izbie Reprezentantów muszą dotrzymać słowa i zapewnić wsparcie niezbędne, aby pomóc Ukrainie się obronić” – napisał Biden w serwisie X. Prezydent USA zauważył także, że "Amerykanie są odpowiedzialnym narodem” i wezwał kongresmenów do "odpowiednich działań”.

Koniec pomocy z USA?

30 września amerykański Kongres przyjął uchwałę w sprawie tymczasowego finansowania rządu USA. Dokument nie obejmuje jednak pomocy dla Ukrainy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy apelowało do ukraińskiego społeczeństwa, aby nie wpadać w panikę, ponieważ wkrótce zostanie przyjęty pełnoprawny budżet.

Joe Biden powiedział, że nie można pozwolić, aby USA przestały wspierać Ukrainę, a szef Pentagonu Lloyd Austin wezwał do zwiększenia finansowania. Co więcej, w piśmie opublikowanym przez Associated Press Pentagon ostrzegł Kongres USA, że kończą mu się pieniądze na wymianę broni wysłanej przez USA na Ukrainę. W szczególności USA całkowicie wyczerpały możliwości długoterminowego finansowania Kijowa w ramach inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa Ukrainy.

Przewodniczący Izby Reprezentantów USA Kevin McCarthy postawił ultimatum w sprawie dalszej pomocy dla Ukrainy. Zauważył, że na amerykańskiej granicy ginie więcej obywateli jego kraju niż podczas wojny na Ukrainie. Dlatego przed udzieleniem pomocy Ukrainie konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa granic USA.

Biden uspokaja

Podczas wtorkowej telekonferencji ze światowymi przywódcami, w której brał udział również prezydent Andrzej Duda, Joe Biden zapewnił pomimo problemów w Kongresie, pomoc dla Ukrainy będzie nadal kontynuowana i że jest ona znacznie większa "niż wydałoby się to z przekazów medialnych".

Polski przywódca podkreślił, że rola Polski w łańcuchu dostaw pomocy militarnej i humanistycznej dla Ukrainy jest kluczowa.

