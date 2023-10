Hołownia: To, co teraz ma stać się w Polsce, można opisać dwoma słowami

Liderzy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy wybrali kandydata na premiera. Został nim Donald Tusk. W trakcie oświadczenia dla mediów Szymon Hołownia apelował do prezydenta Andrzeja Dudy o jak najszybsze powierzenie liderowi KO misji stworzenia rządu.

– Największą zbrodnią Prawa i Sprawiedliwości, abstrahując od wszystkich przestępstw nadużyć i innych rzeczy, które zrobili, było to, że zmarnowali 8 lat naszego życia. 8 lat życia naszych najbliższych, że cofnęli nas o te 50 lat, zamiast pchnąć nas do przodu, ku przyszłości, w której żyć będą nasze dzieci. Dlatego wszyscy dzisiaj jednym głosem apelujemy do prezydenta Dudy, żeby nie marnował ani sekundy więcej naszego czasu – powiedział szef Polski 2050.

Hołownia wskazał, że wspólne wystąpienie liderów partii, które chcą stworzyć koalicję rządzącą to wystarczający dowód dla prezydenta Dudy co do możliwości stworzenia rządu.

– Nie ma potrzeby zwlekać, kombinować, kluczyć, trzeba po prostu jasno i wyraźnie powiedzieć: naród, który wybrał pana na to stanowisko, suweren, który powierzył panu tę misję, właśnie przemówił i mamy nadzieję, że pan ten głos z całą stanowczością wyrażany tutaj w tej sali przez przedstawicieli suwerena usłyszy – powiedział.

"Bezpieczna zmiana"

Hołownia mówił także o tym, co będzie chciał osiągnąć nowy rząd. Polityk wspomniał o tym, że będzie on chciał doprowadzić do "bezpiecznej zmiany", która jest nawiązaniem do hasła wyborczego PiS z 2015 roku - "dobra zmiana".

– To, co teraz ma stać się w Polsce, można opisać dwoma słowami. To bezpieczna zmiana. Ta zmiana musi się dokonać, ale ona musi być bezpieczna dla wszystkich, również dla tych, którym serdecznie dziękujemy, którzy wcześniej głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, którzy nie głosowali a zaufali i tak licznie obdarzyli nas swoją nadzieją i zaufaniem – powiedział.

Czytaj też:

"Koniec kombinowania". Czarzasty atakuje prezydentaCzytaj też:

Kosiniak-Kamysz: Jesteśmy gotowi do rządzenia