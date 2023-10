"Zjawiska metafizyczne". Hołownia kpi z Morawieckiego

We wtorek w Pałacu Prezydenckim w Warszawie prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej.

Na środę zaplanowane są konsultacje głowy państwa z Trzecią Drogą (godz. 11:00), Nową Lewicą (godz. 13:00), a także Konfederacją (godz. 15:00).

Hołownia kpi z Morawieckiego

Przed udaniem się na rozmowy z prezydentem liderzy Trzeciej Drogi - Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz - spotkali się z mediami. Obaj politycy zapewniali, że jedyną możliwość stworzenia rządu ma w tej chwili opozycja. Hołownia zakpił z informacji o planach premiera Morawieckiego dotyczących rozmów z PSL. Według doniesień medialnych, szef rządu ma być zdeterminowany, aby utworzyć nowy rząd.

– Myślę, że wiara premiera Morawieckiego w to, że ma jakąś większość albo ją zbuduje, jest z gatunku zjawisk metafizycznych, a nie politycznych. Nie ma większości, nie zbuduje większości. Rozumiem, że musi tak mówić, bo musi coś mówić tym wszystkim szeregowym działaczom PiS-u – stwierdził.

Wysiłki premiera w celu utworzenia rządu określił jako "mydlenie oczu Polaków i straszna strata naszego czasu". Wtórował mu lider PSL, który mówił, że "mamy większość w Sejmie, wyłonimy prezydia Sejmu i Senatu, powołamy rząd i jesteśmy do tego gotowi, idziemy to potwierdzić do prezydenta".

– My mamy określony plan dla polskich przedsiębiorców, wspólnot samorządowych, rolników, nauczycieli, ochrony zdrowia, działań związanych z przywracaniem właśnie praworządności, sięgnięciem po środki europejskie. Chcemy jak najszybciej to zrealizować. Tam chyba różne emocje są po prostu wewnątrz obozu rządzącego, jedni jeszcze wierzą, drudzy już nie mają nadziei. Pogodzimy jednych i drugich – stwierdził.

