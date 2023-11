Ważna konferencja prezesa NBP. Tematem ataki na instytucję

W piątek odbyła się konferencja prof. Adama Glapińskiego. Prezes Narodowego Banku Polskiego poruszył kilka istotnych kwestii dotyczących m.in. pojawiających się w przestrzeni publicznej oskarżeń wobec instytucji.

– Nigdy w historii NBP nie było żadnego poważnego przypadku naruszenia procedur, obiegu i wiarygodności dokumentów, złamania prawa, nie toczyły się takie sprawy i postępowania, nie mówiąc o łamaniu konstytucji czy ustawy. Dlatego bardzo są dla nas bolesne te publicznie w tej chwili rozgrywane potyczki, z którymi nie mamy nic wspólnego, w którym dobro NBP, jego obraz, prestiż są naruszane. Proszę pamiętać, że każdy, kto bezpodstawnie atakuje NBP, godzi w jego prestiż, uderza bezpośrednio w dobro Polski, w dobro naszej ojczyzny – powiedział Glapiński, przypominając, że NBP jest sprawdzany przez Najwyższą Izbę Kontroli dwa razy do roku i zawsze wypada w audytach dobrze.

– Mamy kilka instytucji szanowanych na arenie międzynarodowej. Jesteśmy w ścisłym gronie najbardziej prestiżowych banków centralnych – dodał, wskazując, że przyczyniła się do tego właściwa polityka NBP.

Strefa euro. Czy i ewentualnie kiedy?

Prezes centralnego banku państwa ponownie odniósł się do kwestii waluty euro. Tłumaczył, że Polska mogłaby zacząć rozważań taką opcję dopiero, gdy osiągnie poziom zamożności najwyżej rozwiniętych krajów europejskich. – Wielokrotnie mówiliśmy – my do strefy euro możemy się przymierzać, kiedy osiągniemy poziom rozwoju gospodarczego krajów Europy Zachodniej. Wtedy to ma jakiś sens ekonomiczny. Pomijam czy sens inny – to nie nasze zadanie – przypomniał Adam Glapiński.

Spadek inflacji

W dalszej części konferencji szef NBP Szef NBP stwierdził, że wysoka inflacja została pokonana. – Pokonaliśmy hydrę wysokiej inflacji. Nie ma w Polsce wysokiej inflacji – przekonywał.

Wzrost cen sięgnął w październiku 6,5 proc. Glapiński przypomniał, że inflacja jest wobec tego trzykrotnie niższa, niż w swoim szczycie w lutym 2022 roku. W ciągu ośmiu ostatnich miesięcy inflacja obniżyła się o 12 pkt proc.

Glapiński: Obaj z prezesem Muchą chcemy dobra NBP

Adam Glapiński poruszył też kwestię pojawiających się od kilku dni w przestrzeni publicznej informacji dot. sytuacji wewnątrz Narodowego Banku Polski i postawy Pawła Muchy, członka zarządu NBP.

Jak ocenił, spór jest medialnie rozdmuchany. – Z prezesem Pawłem Muchą prowadzimy rozmowy, szukamy porozumienia, może coś zostało za głośno powiedziane, może coś zostało napisane. Dążymy wspólnym wysiłkiem do solidarnego wyciszenia tego problemu, do tego, żeby zarząd w obliczu zagrożenia, które napotykamy o charakterze zagrażającym Polsce w ogóle występować razem jako zarząd. Prezes Mucha i prezes Glapiński chcą tego samego, dobra Narodowego Banku Polskiego. Zarząd połączony jest z jednością wspólnych przekonań co do tego, że wartość, jaką stanowi prestiż Narodowego Banku Polskiego, jest bardzo wysokiej rangi – oznajmił.

