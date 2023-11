Czarnek uderza w Hołownię. "Widziałem szeroko otwarte oczy Tuska"

W minionym tygodniu, podczas pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji, lider Polski 2050 Szymon Hołownia został wybrany na marszałka Sejmu. Opinie dot. tego, jak sprawdza się dotychczas w nowej roli są mocno podzielone.

Zdaniem szefa MEiN Przemysława Czarnka, Hołownia próbuje robić show, które pasuje do programu telewizyjnego, a nie polskiego parlamentu. – To, co robi Szymon Hołownia jako marszałek i to, co robią kluby, które stworzyły większość sejmową, jest skrajnie niedemokratycznym działaniem. Totalitarna opozycja przerodziła się w totalitarną większość, co z demokracją nie ma nic wspólnego, dlatego mówimy, że mamy naszego kandydata na wicemarszałka. Jest nim Elżbieta Witek i żądamy wyboru tego wicemarszałka w skład Prezydium Sejmu – mówił polityk PiS na antenie Radia Maryja.

"Hołownia to ogromne zagrożenie"

Następnie minister Czarnek wrócił do recenzowania lidera Polski 2050. – Ten show, który zrobił, wydaje mi się, że jest jednak bardziej adekwatny do rozrywkowych programów telewizyjnych, a nie do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej czy pod kandydaturę na prezydenta RP, ale to jest moje prywatne zdanie. Już widziałem te szeroko otwarte oczy Donalda Tuska ze zdziwienia przy niektórych fragmentach wypowiedzi Hołowni na początku objęcia przez niego funkcji. Już widział, co zrobił, pozwalając Szymonowi Hołowni dostać się na funkcję, którą będzie wykorzystywał przez następne 1,5 roku w celach kampanii wyborczej – wskazał.

– To jest potężne zagrożenie dla samego Donalda Tuska, który również ma aspiracje do kandydowania na urząd prezydenta RP, jak i pana Trzaskowskiego, który – póki co – jest nieformalnie kandydatem Platformy – wyjaśnił minister.

