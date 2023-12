Moskal zapytany o Kaczyńskiego: Nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić

Michał Moskal mimo młodego wieku jest jednym z najbliższych współpracowników prezesa PiS. W 2020 został przewodniczącym Forum Młodych PiS oraz objął funkcję dyrektora biura prezydialnego PiS. W 2020 i 2023 był szefem gabinetu politycznego Jarosława Kaczyńskiego. To on był zaangażowany w kontrowersyjny projekt "Piątka dla zwierząt", który skończył się kryzysem partii oraz groził rozłamem PiS.

Kaczyński na emeryturę?

Michał Moskal był gościem Poranka Siódma9, gdzie pytano go o przyszłość PiS oraz samego Jarosława Kaczyńskiego.

– To odsyłanie pana prezesa na emeryturę to pamiętam jeszcze z moich wczesnych lat dziecięcych. Też prawdą jest, że pan prezes czasami sam wypuszcza takie informacje, sugestie, że może to już czas. Podejrzewam, że zresztą zgodne z prawdą, bo pan prezes się pewnie sam zastanawia, gdzieś człowiek zawsze myśli o jakimś momencie spokoju w swoim życiu – mówił.

Jednocześnie Moskal podkreślił, że Polska i prawica potrzebują dzisiaj prezesa Jarosława Kaczyńskiego. – Myślę, że pan prezes też w momencie, kiedy będzie ta chwila, żeby tę decyzję podejmować, również będzie to widział – stwierdził.

– Nie jestem sobie w stanie wyobrazić Prawa i Sprawiedliwości bez prezesa Jarosława Kaczyńskiego i nie jestem sobie w stanie wyobrazić prezesa Jarosława Kaczyńskiego na emeryturze – dodał poseł.

Co czeka PiS?



Moskal dodaje, że PiS musi stawić czoła wielu wyzwaniom w najbliższym czasie. – Na pewno czeka nas dużo wydarzeń programowych, z tego zresztą zawsze słynęliśmy, zawsze Prawo i Sprawiedliwość było tą partią, która przedstawiała kompleksowy program dla Polski, który pokazywał rozwiązania w zasadzie we wszelkich obszarach funkcjonowania państwa. Zrobiliśmy to również przed tą kampanią wyborczą – mówił.

Jednocześnie dodaje, że być może "rzeczywiście tutaj niewystarczająco ten program przed tą kampanią parlamentarną był rozpromowany". Zapewnia jednak, że ten program "ciągle istnieje". – Ten program teraz trzeba przenieść na ten szczebel lokalny – powiedział Michał Moskal w Poranku Siódma9.

