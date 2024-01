"Nie wierzę". Prawnik ocenia działania ministra Bodnara

Nie milką echa działań podjętych wobec Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Próba odwołania Barskiego spotkała się z miażdżącą krytyką prezydenta Andrzeja Dudy, jego zastępców w Prokuraturze Generalnej oraz środowisk prokuratorskich, sędziowskich i adwokackich.

Jednoznaczna ocena Bodnara

Mecenas Bartosz Lewandowski, rektor Uczelni Collegium Intermarium przypomniał w mediach społecznościowych, że minister Adam Bodnar jest dobrym teoretykiem prawa. Musiał zatem zdawać sobie sprawę z konsekwencji działań, jakie podjął.

"Nie wierzę, że nie zdaje sobie sprawy, że jego argumentacja prawna jest zwyczajnie nie do obrony. Nie wiem też jakim cudem uznał, że jednoosobowe stwierdzenie przez niego samego, że przepis art. 47 ustawy wprowadzającej Prawo o prokuraturze nie obowiązywał w momencie powrotu przez Dariusza Barskiego ze stanu spoczynku (co jest oczywistą nieprawdą!), rodzi jakiekolwiek skutki prawne. I to jeszcze z datą wsteczną (sic!)" – napisał Lewandowski w serwisie X.

Mecenas przypomniał, że ani akt z 16 lutego 2022 roku o pozytywnym rozpoznaniu wniosku Dariusza Barskiego o powrót do służby ze stanu spoczynku ani dokument z 18 marca 2022 roku o powołaniu Barskiego przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Prokuratora Krajowego nie zostały uchylone.

Zamach na prokuraturę

Portal DoRzeczy.pl ujawnił, w jaki sposób minister sprawiedliwości próbował odwołać Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego. Przypomnijmy, że Adam Bodnar chciał wręczyć Barskiemu decyzję, w której uzasadniał, że przywrócenie go do służby w dniu 16 lutego 2022 przez poprzedniego Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych.

