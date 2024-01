Stul pysk, tego wymaga demokracja

A jeszcze, kiedy wspaniały niemiecki publicysta Klaus Bachmann, tuż przed powołaniem rządu Koalicji 13 grudnia, pisał w Berliner Zeitung, że "jeśli nowy rząd naprawdę chce rządzić, musi skierować całą siłę państwa policyjnego, które PiS zbudował przeciwko PiS i prezydentowi", wydawało się to tylko intelektualną prowokacją. Tymczasem od dnia, kiedy wynajęci ludzie o szerokich nadludzkich torsach i wielkich, czerwonych dłoniach, weszli do mediów publicznych i PAP, by przywrócić normalny w demokracji pluralizm opinii, wiadomo już, że wartości europejskie będą w Polsce przywracane z całą bezwzględnością i konsekwentnym wsparciem dygnitarzy IV Rzeszy.