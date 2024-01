Kaczyński ostrzega: To radyklanie zmieni życie w Polsce, a rząd chce się zgodzić

Jarosław Kaczyński wygłosił w Lublinie przemówienie. PiS prowadzi serię spotkań pod hasłem "Bądźmy razem".

Polityk wymienił pięć zasadniczych punktów, które rozwinął w swoim wystąpieniu. Określił je następująco: łamanie konstytucji, łamanie prawa przez rząd Donalda Tuska. Po drugie, to działania Unii Europejskiej, których efektem ma być zmiana traktatów w bardzo niekorzystnym dla Polski kierunku. Po trzecie, działania w UE, które mają doprowadzić do przymusowej relokacji imigrantów. Po czwarte, działania Unii w sferze gospodarczej, które jeśli zostaną wprowadzone w życie, doprowadzą do daleko idącej degradacji gospodarczej Polski. Po piąte, niepokojące zmiany w systemie edukacji, wymienił Kaczyński.

Przymusowa relokacja imigrantów. Kaczyński: PiS by się nie zgodził, rząd udaje

Jarosław Kaczyński mówił także o relokacji migrantów. – Mamy już, można powiedzieć, pierwsze objawy zgody na to, żeby była. Decyzja ma zapaść za jakiś czas. To ma być zdaje się w marcu, ale to jest tak, że pierwsze kroki z naszej strony zostały już uczynione – podkreślił.

– To oznacza, że polski los, polskie bezpieczeństwo, polski sposób życia, ma się radykalnie zmienić. Mamy płacić za błędy innych. Myśmy ani nie mieli kolonii, nie popełniali tych błędów, ani nie korzystali na wielką skalę z pracy tych ludzi, których zaczęto sprowadzać do Europy w latach 60, a nawet w końcu lat 50 – kontynuował.

– Otóż mamy ich tutaj brać, albo płacić duże sumy za każdego, którego żeśmy nie wzięli. Jest to niesprawiedliwe, nie bierze to pod uwagę tego, ilu w Polscy jest prawdziwych imigrantów wojennych z Ukrainy. Jest to coś, co pokazują przykłady z zachodniej Europy, całkowicie zmieni nasze życie. Zmieni na gorsze. Nie możemy się na to zgodzić pod żadnym warunkiem – akcentował Kaczyński, dodając, że w 2015 roku, zanim PiS przejął władzę, były już konkretne decyzje, żeby zacząć lokować w Polsce nielegalnych migrantów.

– Nasz rząd nigdy by się na to nie zgodził, a oni udają, a chcą się zgodzić – ocenił Jarosław Kaczyński.

Energia atomowa

Prezes PiS mówił poruszył także kwestię elektrowni jądrowej. — Dzisiaj jest potrzebna czysta energia, jeżeli nie chcemy płacić tych ogromnych opłat od CO2, jeżeli chcemy być atrakcyjnym terenem inwestycji, tu musimy mieć wielkie zasoby taniej energii. Dzisiaj nikt nie dostanie żadnego kredytu, żeby coś budować, jeżeli tej energii nie ma – powiedział, dodając, że energia wiatrowa jest przecież w Polsce niepewna.

– Tu już się zaczynają jakieś gierki, a to małe reaktory niedobre, a to trzeba badać warunki budowy tej elektrowni nad Morzem Bałtyckim. To jest godzenie w nasze szanse gospodarcze, realizacja starego planu. To ma być mały kraj zależny od Niemiec. Może się rozwijać gospodarczo, ale musi być zawsze za Niemcami – powiedział szef PiS.

