Utrata kontroli. Czy Franciszek jeszcze rządzi Kościołem?

Jeżeli papież Franciszek cynicznie nie kłamie (a takiego wariantu z szacunku dla głowy Kościoła nie wypada zakładać), to najwyraźniej stracił kontrolę nad swoim otoczeniem i nie wie, co się wokół niego dzieje. To brutalna konstatacja, ale – jak postaram się pokazać – po prostu prawdziwa.

18 grudnia 2023 roku Dykasteria Nauki Wiary wydała deklarację doktrynalną „Fiducia supplicans”, która umożliwia błogosławienie par homoseksualnych. Par – to znaczy dwóch osób jednocześnie, które trwają w jednopłciowym związku; tak mówi litera dokumentu. W wywiadzie, jakiego papież Franciszek udzielił włoskiemu magazynowi „Credere” padają jednak słowa, które wskazują, że Jorge Mario Bergoglio nie rozumie, jaka jest treść dokumentu (choć ten był z nim podobno konsultowany i który podpisał). „Nikt nie jest zgorszony, kiedy błogosławię przedsiębiorcę wyzyskującego ludzi. Dzieje się tak [scil. jest zgorszenie], jeżeli chodzi o homoseksualistę. To hipokryzja!” – powiedział papież.