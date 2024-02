Sikorski chce zmian w UE: Trzeba stworzyć europejskie siły reagowania

W rozmowie z TVN24 Sikorski stwierdził, że należy stworzyć stanowisko unijnego komisarza ds. obronności. – Tu równolegle działa Parlament Europejski, ja zasiadałem do niedawna w podkomisji ds. obrony, to będzie teraz pełna komisja. Stworzenie tego stanowiska było postulatem EPL i także polskiej delegacji w PE – powiedział w „Kropce nad i”.

Szef MSZ przestrzega przed mówieniem o armii europejskiej, gdyż to stwarza wrażenie, że UE będzie chciała połączyć armie narodowe. – Uważam, że na to nie ma szans. Uważam, że Europa powinna w dodatku do armii narodowych stworzyć własne siły reagowania –stwierdził.

W dalszej części programu Sikorski podkreślił, że europejskie gospodarki powinny być w większym stopniu nastawione na przemysł obronny. – Europejska część NATO ma większe PKB niż Rosja. Tylko nasze zdolności produkcyjne nie są jeszcze uruchomione. Rosja przeszła na gospodarkę wojenną, fabryki broni działają na 2-3 zmiany, a w Europie – ze szlachetnym wyjątkiem Norwegii – jesteśmy nadal w trybie pokoju. Potrzebna jest przynajmniej częściowa mobilizacja gospodarki – mówił.

Tusk: Unia nie może być karłem w kwestii obronności

W podobnym tonie wypowiadał się niedawno premier Donald Tusk. – Musimy obudzić polityków i społeczeństwa Europy na rzecz wspólnej intensywnej polityki obronnej rozumianej jako wspólne inwestycje. Pieniądze europejskie muszą pójść na obronę. My jako Polska musimy wykonać wspólny wysiłek, nie może być podziału na prawicę i lewicę, rządzących i opozycję – mówił lider Koalicji Obywatelskiej.

Tusk podkreślał, że Donald Trump jest "sceptycznie" nastawiony wobec NATO i dodał, że "z oczywistych względów" należy dbać o relacje Polski z USA, ale wsparcie samych Stanów Zjednoczonych to za mało. – Musimy obudzić Europę – mówił.

