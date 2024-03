Kliczko krytykuje Zełenskiego. Mówi, co należy zrobić, by wygrać

W lutym Wołodymyr Zełenski zdymisjonował gen. Wałerija Załużnego ze stanowiska głównodowodzącego sił zbrojnych Ukrainy. Prezydent podziękował generałowi i zaproponował mu kontynuowanie współpracy po przeprowadzeniu zmian w dowództwie armii. Na czele armii stanął gen. Ołeksandr Syrski. Znaczna część analityków wojskowych wskazuje, że nie będzie to miało znaczącego wpływu na przebieg działań wojskowych, jednak ma znaczenie polityczne i przełożenie na morale. Jak powszechnie wiadomo Załużny cieszył się dużym poparciem społecznym.

W rozmowie z włoskim dziennikiem "La Repubblica" mer Kijowa Witalij Kliczko negatywnie ocenił decyzję prezydenta.

Kliczko o Zełenskim i rządzie jedności narodowej

Kliczko powiedział, że Załużny przez dwa lata z powodzeniem kierował obroną Ukrainy przed "największym i najpotężniejszym wojskiem na świecie", stąd skojarzenie jego postaci przez Ukraińców jako naszego najważniejszego obrońcy.

Mer stolicy stwierdził, że Zełenski powinien był wyjaśnić przyczyny decyzji, która "wstrząsnęła każdym Ukraińcem". Jego zdaniem wielu rodaków doznało szoku.

Kliczko powiedział, że w trakcie stanu wojennego, kiedy potrzeba jedności wszystkich sił politycznych oraz obywateli niestety trwa walka polityczna. – Niektórzy politycy przedkładają swoje ambicje ponad interesy państwa – ocenił.

W kwestii budowy opozycji wobec prezydenta Zełenskiego, Kliczko przyznał jednak, że w obecnej sytuacji stanowiło by to poważny błąd. Ocenił jednocześnie, że mądrym posunięciem byłoby natomiast ponowne zjednoczenie sił przez Zełenskiego. – To byłby klucz do zwycięstwa – powiedział Kliczko, dodając, że w tym celu powinien powstać rząd jedności narodowej.

