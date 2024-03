Spotkanie Dudy i Tuska z Bidenem. "Zaangażowanie Ameryki jest żelazne"

Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk spotkali się w Białym Domu w Waszyngtonie z prezydentem USA Joe Bidenem. Głównym tematem rozmowy była przyszłość NATO.

Przywódcy mieli poruszyć takie tematy, jak: obecna sytuacja na wschodniej flance NATO, potencjalne rozszerzenie Sojuszu o Ukrainę, a także współpraca polsko-amerykańska oraz polskie zakupy zbrojeniowe w USA. Andrzej Duda zaproponował, by kraje NATO wspólnie zdecydowały o przeznaczaniu 3 proc. PKB na obronność.

W mediach społecznościowych pojawiły się wspólne zdjęcie Bidena z Dudą i Tuskiem.

"Żelazne zaangażowanie". Duda i Tusk u Bidena

– Rok temu, gdy spotkaliśmy się w Warszawie, ogłosiłem, że gdy Polska obejmie prezydencję w Unii Europejskiej, to naszym priorytetem będzie pogłębienie współpracy między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. Cały czas pracujemy w tym kierunku w Polsce. Dlatego też kupujemy najbardziej zaawansowaną amerykańską broń – przekonywał Andrzej Duda. – Polska, podobnie jak inne kraje na świecie, wie, że jest cena bezpieczeństwa. Dlatego wydajemy 4 proc. naszego PKB na wzmocnienie sił zbrojnych. Jest to najwyższy wskaźnik procentowy w Sojuszu – mówił prezydent. – Moim zdaniem niezbędne jest, aby wszystkie kraje podniosły wydatki na obronność do 3 proc. PKB – dodał. Duda zachęcił również amerykańskie firmy, aby inwestowały w Polsce.

Głos zabrał także Donald Tusk. – Chciałbym by wiedział pan, że pana kampania cztery lata temu stanowiła inspirację dla mnie i dla wielu Polaków. (...) W imieniu Polaków chciałbym przekazać panu przesłanie: nasz kraj jest teraz stabilną demokracją. To kraj, dla którego tak ważne jest bezpieczeństwo całego regionu. Nie może być bezpiecznej Europy bez silnej Polski – zwrócił się do Bidena szef polskiego rządu. – Jesteśmy tu z prezydentem Dudą, by potwierdzić, że Polska jest i będzie solidnym filarem społeczności transatlantyckiej, niezależnie, kto wygra wybory. Traktujemy poważnie nasze zobowiązania – powiedział premier.

– Zaangażowanie Ameryki w Polskę jest żelazne. Będziemy bronić każdego centymetra ziemi naszego partnera w NATO. Zawsze mówimy że atak na jednego z sojuszników jest atakiem na wszystkich. My wszyscy musimy myśleć dokładnie tak samo – stwierdził Joe Biden.

