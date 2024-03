Putin groził wojną atomową. Jest odpowiedź Białego Domu

Prezydent Rosji stwierdził, że do tej pory jego kraj nie miał potrzeby, aby użyć broni atomowej, jednak Rosja jest gotowa na każdą ewentualność.

W rozmowie z telewizją Rossija-1 i agencją Ria Nowosti Putin pytany o taką ewentualność przyznał, że "z wojskowo-technicznego punktu widzenia jesteśmy oczywiście gotowi".

Putin zaznaczył również, że jeżeli Stany Zjednoczone rozmieszczą swoje wojska na terytorium Ukrainy, to Moskwa potraktuje taki ruch jako wojskową interwencję. – W USA jest wystarczająca liczba specjalistów w dziedzinie stosunków rosyjsko-amerykańskich i w dziedzinie powściągliwości strategicznej – stwierdził Putin. Jak dodał, "nie wszystko spieszy w kierunku wojny nuklearnej", ale jego kraj jest na nią gotowy, a broń "jest po to, by jej używać".

Biały Dom odpowiada

Słowa rosyjskiego prezydenta komentuje Karin Jean-Pierre, rzecznik administracji Joe Bidena. Jak zapewniła, prezydent USA został poinformowany o wystąpieniu Putina.

– Nie widzimy powodu, aby zmieniać nasze stanowisko nuklearne ani żadnych oznak, aby Rosja przygotowywała się do użycia broni nuklearnej na Ukrainie – dodała.

Jean-Pierre podkreśliła jednak, że retoryka Rosji w sprawie wojny atomowej była "lekkomyślna i nieodpowiedzialna od początku wojny na Ukrainie".

– To Rosja brutalnie najechała Ukrainę, bez prowokacji i usprawiedliwienia, a my będziemy nadal wspierać Ukrainę w obronie jej narodu i jej terytorium – podkreśliła rzecznik. Dodała również, że Putin tego typu oświadczeniami stara się szantażować państwa Zachodu.

Wojska NATO na Ukrainie

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zdradził niedawno, że żołnierze NATO są już na Ukrainie.

– Żołnierze krajów NATO już są na Ukrainie i chciałbym serdecznie podziękować ambasadorom tych krajów, które takie ryzyko podjęły. One same wiedzą najlepiej, które to są – powiedział Sikorski podczas piątkowej konferencji w Sejmie, związanej z 25. rocznicą wejścia Polski do NATO.

Minister obrony Włoch oświadczył, że Francja i Polska nie mogą wypowiadać się w imieniu NATO na temat wysłania wojsk na Ukrainę. Jego zdaniem wejście zachodnich żołnierzy na Ukrainę oznacza krok w stronę "jednostronnej eskalacji". Jak dodał, interwencja NATO "wymazałaby drogę" dyplomatycznego zakończenia wojny.

Czytaj też:

Putin grozi Polakom: Już nie wyjdą z UkrainyCzytaj też:

Wojska NATO na Ukrainie? Nauseda: Blokując rozmowy, sprzyjamy Putinowi