Szydło o ostatnich ruchach Tuska: Musi wykonać zlecenie

We wtorek do Sejmu wpłynął wniosek o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Złożyli go posłowie Trzeciej Drogi, Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy. – Trybunał Stanu dla szkodnika Glapińskiego na pewno się należy. Za jego rządów NBP został zamieniony w naczelny bastion PiS do zadań politycznych, zadań specjalnych, którymi kierował Jarosław Kaczyński – powiedział poseł Lewicy Tomasz Trela.

Szydło: Tusk musi wykonać zlecenie

Sprawę komentuje była premier Beata Szydło.

– Koalicja 13 grudnia przeprowadza bezczelny atak na Narodowy Bank Polski. Czy zastanawialiście się państwo jaki jest tego powód? Otóż jest jeden podstawowy. Chęć wprowadzenia w Polsce euro– mówi Beata Szydło na zamieszczonym nagraniu.

–Tusk zrobi wszystko, żeby podporządkować Polskę interesom Brukseli i Niemiec. Musi wykonać zlecenie, które otrzymał. Jak najszybciej wprowadzić w Polsce euro – kontynuuje.

Była premier podkreśla następnie, że Adam Glapiński na stanowisku prezesa NBP jest gwarantem tego, że polski złoty będzie nadal walutą narodową.

Ekspert obnaża wniosek ws. Glapińskiego

Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii przekonuje, że przygotowanie wniosku to działanie polityczne. – Uważam, że każda władza, aby się ograniczać i powściągać, powinna być rozliczana. To musi mieć jednak mocne uzasadnienie, ręce i nogi – wskazuje. W jego ocenie "być może dwa z ośmiu punktów" wniosku da się w ogóle uzasadnić merytorycznie.

– Nie wiem, czy rzeczy dotyczące zarządzania bankiem powinny być mieszane z zarzutami, które od strony gospodarczej są kompletnie nieuprawnione. To wyjdzie, jeżeli dojdzie do postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. Będzie bardzo ciężko je wykazać, a to tylko obniży siłę argumentów, które mają jakikolwiek sens – mówi Oleszczuk-Zygmuntowski.

