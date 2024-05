Ukraina powinna oddać Rosji część terytorium? Szokujący wpis Środy

Filozof i etyk prof. Magdalena Środa zaskoczyła obserwujących jej profil na Facebooku postem, w którym sugeruje władzom w Kijowie oddanie Rosji części terytorium w zamian za zaprzestanie działań wojennych. Post ukazał się 14 maja i wywołał lawinę komentarzy.

Kontrowersyjny wpis

Środa zaczęła swój wpis stwierdzeniem, że zada niepopularne pytanie: "Czy Ukraina nie może zacząć rozmów z Rosją i oddać część jej terytoriów w zamian z życie tych, którzy jeszcze w tym kraju zostali?". Dalej etyk pyta czy "honor jest ważniejszy od ludzkiego istnienia, co warte jest terytorium, na którym są wyłącznie, zgliszcza, gruzy i trupy?". Środa widzi państwo narodowe jako winnego tego, co spotyka Ukrainę ze strony Rosjan.

"Państwa narodowe stworzyły tak siermiężnie utkaną zasłonę ideologiczną (patriotyzm!!, ojczyzna!!, nacjonalizm!!, honor!!) zza której nawet jeśli widać, że giną ludzie, gwałcone są kobiety, że pożoga, śmierć i zniszczenie, to czym to jest w obliczu patriotycznych wzniosłości, które przesłaniają również gigantyczne interesu korporacji specjalizujących się w wywoływaniu i eskalowaniu konfliktów, bo handel bronią to bardzo intratna sprawa, a świat bez wojen to korporacyjny uwiąd... kto temu patriotycznemu interesowi położy wreszcie tamę?" – napisała.

Ukraińcy wierzą w zwycięstwo

Jak pokazuje sondaż z kwietnia, Ukraińcy wciąż wierzą w zwycięstwo nad Rosją, choć perspektywa czasowa tego wydarzenia znacznie się oddaliła.

Według sondażu Centrum Razumkowa, 83 proc. Ukraińców wierzy w zwycięstwo z Rosją, a 34,5 proc. z nich wierzy, że zwycięstwo nadejdzie za rok lub dwa lata.

"83 procent respondentów wierzy w zwycięstwo Ukrainy w wojnie (z 78 proc.to mieszkańcy wschodu i południa kraju, a 87,5 proc. – regionu zachodniego), 11 procent nie wierzy (od 8 proc. na zachodzie do 15 proc. na wschodzie kraju)” – czytamy w komunikacie.

