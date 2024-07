Premier: Instytucje europejskie lubią przeinterpretowywać pewne zapisy

16 lipca sąd odrzucił wniosek o zastosowanie wobec Marcina Romanowskiego tymczasowego aresztu. Powodem takiej decyzji był chroniący polityka Suwerennej Polski immunitet wynikający z członkostwa w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Prokuratura nie uznała tego faktu za powód do zaniechania czynności wobec posła.

Tydzień później Prokuratura Krajowa poinformowała, że do warszawskiego Sądu Okręgowego złożone zażalenie. – Prokurator w dokonywał analizy prawnej, uzyskał też dwie opinie z Ministerstwa Sprawiedliwości. Ta analiza wskazywała wówczas, iż przy tego rodzaju immunitecie i realiach tej sprawy, zarzutach, uchylenie immunitetu nie jest niezbędne – powiedział rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak.

"Lubią przeinterpretowywać"

Na wtorkowej konferencji prasowej premier Donald Tusk został zapytany przez dziennikarzy, czy uważa działania prokuratury w sprawie byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego za "kompromitację". – Pełną kompromitacją był Fundusz Sprawiedliwości i to na skalę niespotykaną. W całym tym przedsięwzięciu, w całej tej sytuacji jest jedna osoba kompletnie skompromitowana – to pan Romanowski, a także jego współtowarzysze tego procederu, który nazywał się Funduszem Sprawiedliwości – mówił szef rządu. – Czy prokuratura popełniła błąd, zlecając zatrzymanie pana Romanowskiego? Nie. Dotychczasowe wyniki śledztwa (...) wskazują wyraźnie na to, że podejrzenia prokuratury są jak najbardziej uzasadnione – dodał.

– Czy prokuratura popełniła błąd, bo nie dostrzegła immunitetu pana Romanowskiego? Ja, z racji doświadczenia międzynarodowego, dobrze wiem, jak instytucje europejskie lubią przeinterpretowywać pewne zapisy. Tutaj zapisy były oczywiste. Immunitet przysługuje, jeśli chodzi o członka zgromadzenia Rady Europy lub jego zastępcy, przysługuje mu w drodze na posiedzenie, w trakcie posiedzenia i w związku z działalnością, jako członka Zgromadzenia Parlamentarnego. Żadna z tych przesłanek nie dotyczy pana Romanowskiego – ocenił Tusk.

