Szydło: W Unii Europejskiej zaczyna coś się zmieniać. Na plus

"Dzisiejsze obrady Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) wykazały, że w Unii Europejskiej zaczyna coś się zmieniać – na plus – jeśli chodzi o kwestię przemysłu obronnego. Teraz zmianę myślenia należy czym prędzej przełożyć na zmianę sposobu działania" – napisała w środę na platformie społecznościowej X europoseł PiS Beata Szydło.

Była premier dołączyła do wpisu nagranie z Parlamentu Europejskiego. – Bardzo ciekawa komisja ITRE na temat strategii obronności, rozwoju przemysłu obronnego w Europie. Dużo zapowiedzi, na razie dużo ogólników. Czy to jest możliwe i w jaki sposób to będzie realizowane? Czas pokaże. Natomiast na pewno dobrze, że Unia Europejska, że Europa, że państwa członkowskie wyciągają wnioski z błędów, które były popełniane wcześniej – mówiła Szydło.

Europejska Tarcza Powietrzna

W lipcu Komisja Europejska poinformowała, że współpracując z państwami członkowskimi i w ścisłej koordynacji z NATO, zaproponuje szereg projektów obronnych, zaczynając od Europejskiej Tarczy Powietrznej i cyberobrony. "Państwa członkowskie zawsze będą zachowywać odpowiedzialność za własne wojska, od doktryny po rozmieszczenie, ale Europa może zrobić wiele, aby wspierać i koordynować wysiłki na rzecz wzmocnienia bazy przemysłowej sektora obronnego, innowacji i jednolitego rynku" – czytamy w dokumencie.

W nowej KE zostanie powołane stanowisko komisarza do spraw obrony, który ma ściśle współpracować z szefem unijnej dyplomacji. Komisja zapowiedziała też przedstawienie tzw. białej księgi na temat przyszłości europejskiej obronności, "aby określić nowe podejście i zidentyfikować potrzeby inwestycyjne". Priorytetem ma być zwiększenie inwestycji. KE zapowiedziała rozbudowę Europejskiego Funduszu Obronnego, inwestowanie w zaawansowane zdolności obronne w kluczowych obszarach, takich jak marynarka wojenna, siły powietrzne i cyberbezpieczeństwo.

