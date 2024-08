KO publikuje spot: Dbamy o polską gospodarkę

W opublikowanym w poniedziałek spocie Koalicja Obywatelska pochwaliła się rosnącym PKB, wpływami z podatków do budżetu, niskim bezrobociem i inflacją oraz perspektywą uruchomienia dla Polski unijnej pożyczki na realizację KPO.

Koalicja Obywatelska: Polska gospodarka rozwija się najlepiej w Europie

– Pod rządami koalicji 15 października Polska gospodarka rozwija się najlepiej w Europie. PKB w drugim kwartale wzrósł o 3,2 proc. i jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej – mówi narrator. – Wyniki polskiej gospodarki za rządów Donalda Tuska okazały się najlepsze i wyraźnie wyższe od średniej dla strefy euro – dodaje.

W nagraniu słyszymy, że dochody budżetu państwa od stycznia do lipca były wyższe o około 32 miliardy złotych niż rok temu. – Pół roku naszych rządów to przyśpieszająca dynamika wpływów z VAT. W lipcu dochody te były o 22,4 proc. wyższe niż przed rokiem. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w drugim kwartale 2024 roku wzrosło o 14,7 proc., co przy niskiej inflacji przełożyło się na wzrost siły nabywczej – mówi narrator. I dodaje, że "wskaźnik bezrobocia jest najniższy od 30 lat", a inflacja utrzymuje się na niskim poziomie.

Pożyczka z Unii. "Dzięki skuteczności rządu i premiera Tuska"

– Dzięki skuteczności rządu i premiera Donalda Tuska wkrótce otrzymamy kolejne 30 miliardów z KPO. Będzie to największy transfer środków z UE do Polski – słyszymy w nagraniu. Nie ma jednak informacji o tym, że transfer ten to pożyczka na konkretne cele, którą Polacy będą spłacać.

– Dbamy o polską gospodarkę i portfele Polaków. Koalicja Obywatelska – twój rząd, twoje bezpieczeństwo – podsumowuje narrator.

twitterCzytaj też:

Wiceminister mówi o bezpieczeństwie energetycznym jako priorytecie i jednocześnie, że będą wprowadzać ETSCzytaj też:

Dziś Dzień Wolności Podatkowej. Czy Polacy są świadomi, ile pieniędzy odbiera im rząd?Czytaj też:

Będzie drożej. "Opłaty za wodę mają zachęcać do jej oszczędzania"