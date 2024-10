"Zdenerwowany Tusk". Szydło skomentowała konwencję KO

W sobotę o godz. 11 rozpoczęła się konwencja Koalicji Obywatelskiej połączona z Radą Krajową PO. Wydarzenie ma miejsce w Warszawie. Podczas swojego wstępnego przemówienia premier porównał osiem miesięcy rządów koalicji do ośmiu lat rządów PiS. Tusk bardzo mocno atakował poprzednią władzę, zarzucając jej niszczenie państwa i korupcję. Mówił, że skrót ZP (Zjednoczona Prawica) można rozumieć jako "zorganizowana przestępczość".

Szydło: Tylko nienawiść

Występ Tuska skomentowała już była premier Beata Szydło. "Zdenerwowany Tusk miota się pomiędzy ponurymi działaczami PO i jak zwykle ma do powiedzenia tylko „PiS, PiS, PiS”. Tusk wie, że nie ma Polakom nic do zaproponowania – poza swoimi obsesjami i nienawiścią" – napisała europoseł PiS na portalu X.

Tusk obiecuje, że postawi się Brukseli

Donald Tusk podczas konwencji KO zapowiedział rządową strategię migracyjną. Premier przedstawił pierwsze założenia tego projektu. – Żaden rząd w Europie nie zrobił tyle złego w kwestii migracji co rząd PiS – przekonywał.

– My przygotowaliśmy strategię i realizujemy ją de facto od pierwszych dni. Przygotowaliśmy ją na piśmie, przedstawię strategię rządową „Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo”. Przedstawię ją teraz, 15, na posiedzeniu rządu, tak aby stała się strategią rządową, bo nam chodzi nam o dokładnie odwrotne podejście do migracji, to znaczy państwo musi odzyskać 100 proc. kontrolę nad tym, kto do Polski przyjeżdża i wjeżdża – stwierdził premier Donald Tusk w trakcie konwencji KO.

Szef rządu zapowiedział również, że w razie konieczności sprzeciwi się unijnemu paktowi migracyjnemu. – Nie będziemy respektować ani implementować żadnych europejskich, unijnych pomysłów, jeśli będziemy mieli pewność, że one godzą w nasze bezpieczeństwo, mówię tutaj o pakcie migracyjnym i nikt mnie tutaj do tego nie zmusi, nie przekona – stwierdził premier.

