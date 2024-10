Wipler: W temacie migracji Konfederacja jest najbardziej wiarygodna

Poseł Przemysław Wipler został zapytany przez Łukasza Jankowskiego w Radio WNET o zmianę kursu Donalda Tuska wobec imigracji i rządową strategię migracyjną.

Wipler: Tusk nie jest wiarygodny w walce z migracją

Poseł podkreślił, że wyborcy wiedzą o tym, że najbardziej wiarygodna w kwestii migracji jest Konfederacja, ponieważ od początku mówi to samo. – Donald Tusk jest w walce z migracją równie wiarygodny, jak Rafał Trzaskowski, który mówił, że pójdzie na Marsz Niepodległości. Wszyscy wiemy, czym to się skończyło – ocenił natomiast szefa rządu Wipler.

– Pomysły migracyjne Donalda Tuska wynikają z badań i analiz własnego i wahającego się elektoratu. Badania wskazały jasno i klarownie, że wyborcy Platformy, czy są w Białej Podlaskiej, czy w Sochaczewie, czy w Kętrzynie, czy w Piekarach Śląskich, nie chcą dużej niekontrolowanej migracji z krajów afrykańskich, z krajów arabskich, ani z Bangladeszu. To są ludzie, którzy widzą w tym problem. Ci ludzie nie chcą rozdawania 800 plus dla dzieci z Ukrainy, których nie ma w Polsce, tylko są na Ukrainie. Wyszło im ileś takich badań i dlatego wzięli się za to – powiedział Przemysław Wipler.

Problemy proceduralne

Poseł wyraził opinię, że propozycja Donalda Tuska o tymczasowym zawieszeniu przyjmowania wniosków o azyl, którą skrytykował prezydent Duda, rzeczywiście nie rozwiązuje realnych problemów.

– Ponad 90 proc. wniosków o azyl składają obywatele Białorusi, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej, którzy granicę przekroczyli legalnie, a w swoich krajach działali w opozycji wobec Putina i Łukaszenki, to pokazuje, że pozostałych wniosków azylowych jest kilkaset. Tymczasem na Uberze czy w Bolcie po Warszawie jeździ 11-12 tys. ludzi, którzy często nawet nie mają prawa jazdy, ani papierów na pobyt w naszym kraju i siedzą u nas od lat. Pomysły premiera nie rozwiązują podstawowych problemów proceduralnych, gdy np. ktoś dostaje nakaz opuszczenia kraju i później nie ma egzekucji tego nakazu – tłumaczył polityk, przypominając słynnego migranta, który, "skalał jeziorko w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach".

Chodzi o nielegalnego imigranta z Senegalu który na oczach ludzi defekował do stawu na osiedlu w Katowicach i został deportowany, ale miało to nastąpić znacznie wcześniej.

Wipler: Konfederacja najbardziej wiarygodna

Wipler zwrócił uwagę, że w koalicji są różnice zdań wobec strategii migracyjnej rządu. – Kiedy projekt trafi do Sejmu, będziemy nad nim debatować, ale my jako Konfederacja się nie boimy, ponieważ zawsze mówiliśmy to samo i za te same rzeczy krytykowaliśmy polityków i PiS i PO, więc w temacie migracji jesteśmy najbardziej wiarygodni. Wybory to wiedzą i widzą – powiedział Wipler.

Rząd przyjął strategię migracyjną

Przypomnijmy, że podczas zeszłotygodniowej konwencji Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk zapowiedział, że na posiedzeniu rządu przedstawi szczegóły strategii migracyjnej Polski. Poinformował też, że jednym z jej elementów będzie czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Oświadczył przy tym, że rząd nie będzie respektować i wdrażać europejskich pomysłów godzących w bezpieczeństwo Polski, takich jak unijny pakt migracyjny.

Kilka dni później przyjął dokument pod nazwą »Odzyskać kontrolę. Zapewnić bezpieczeństwo«. Kompleksowa i odpowiedzialna strategia migracyjna Polski na lata 2025-2030", której celem ma być odzyskanie pełnej kontroli nad migracją i maksymalne ograniczenie procederu nielegalnego przekraczania polskich granic.

Opozycja przeciwna centrom cudzoziemców

Tymczasem w Polsce ma zostać utworzonych 49 Centrów Integracji Cudzoziemców.

Partie opozycyjne, Konfederacja i PiS, zdecydowanie sprzeciwiają się tworzeniu w Polsce ośrodków dla imigrantów i zwracają uwagę, że aby to zatrzymać potrzebny jest szeroki opór społeczeństwa.

PiS wrócił z postulatem przeprowadzenia w kwestii imigrantów referendum. Jarosław Kaczyński zaapelował do Donalda Tuska, żeby złożył podpis pod wnioskiem. Wówczas w jednoznaczny sposób premier potwierdziłby swój deklaratywny zdecydowany sprzeciw wobec nielegalnej migracji.

Konfederacja przypomniała swój 12-punktowy pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej i zaapelowała do rządu o jego jak najszybsze wdrożenie.

Czytaj też:

Spór o imigrację. "Tusk się zgodził", "narzucamy Niemcom swoją wolę"Czytaj też:

Coraz więcej wniosków o azyl. SG musi informować imigrantów