Mocne słowa Morawieckiego: Warto, aby koalicjanci Tuska zdali sobie z tego sprawę

Partie opozycyjne, Konfederacja i PiS, zdecydowanie sprzeciwiają się tworzeniu w Polsce centrów dla imigrantów i zwracają uwagę, że aby to zatrzymać potrzebny jest szeroki opór społeczeństwa.

Podczas swojego wystąpienia Mateusz Morawiecki zaapelował do rządu Donalda Tuska do wypowiedzenia paktu migracyjnego. –Na ostatniej Radzie Europejskiej ten premier zgodził się na przyspieszenie wdrożenia paktu migracyjnego. A więc raz jeszcze wzywam do wypowiedzenia paktu migracyjnego – stwierdził były premier na konferencji prasowej.

W jego opinii to, co prezentuje dziś Platforma Obywatelska i Donald Tusk to "totalna polityczna schizofrenia". – I warto, aby koalicjanci, w szczególności koalicjanci z Trzeciej Drogi, a w szczególności koalicjanci Tuska z PSL zdali sobie też z tego sprawę. Dzisiaj podpisujecie się pod paktem migracyjnym, który doprowadzi do zalania Polski nielegalną imigrację, rozdystrybuowaną na zasadach rozstrzygniętych przez KE – mówił wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

Morawiecki: Która PO jest prawdziwa?

Morawiecki odniósł się też do głośnych spekulacji, jakoby Niemcy miały przesłać do Polski 40 tys. migrantów. Polityk podkreślił, że już wiadomo o co najmniej tysiącu takich osób. – Nie wyobrażam sobie tego, żeby za naszych rządów policja niemiecka pozostawiła nielegalnych imigrantów na polskiej ziemi – mówił.

– Która PO jest prawdziwa? Czy ta, której posłowie biegali wzdłuż granicy? Czy ci, którzy chowają się po kątach udając, że tego nie było? To jest totalna polityczna schizofrenia i warto, aby koalicjanci zdali sobie z tego sprawę. Dzisiaj podpisujecie się pod paktem, który doprowadzi do nielegalnej migracji – podkreślał poseł.