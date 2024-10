Szydło: Tusk daje się ogrywać ws. Ukrainy. Tak samo będzie z paktem migracyjnym

Była premier odniosła się na portalu X do nieobecności przedstawiciela Polski w Berlinie, gdzie odbyły się rozmowy dotyczące możliwości zakończenia wojny na Ukrainie. W spotkaniu uczestniczyli: prezydent USA Joe Biden, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

"Tusk daje się ogrywać w sprawie Ukrainy, ale nie wątpię, że tak samo da się ograć w sprawie paktu migracyjnego. I w każdym innym ważnym temacie – bo nikt się z nim nie liczy" – napisała Szydło.

Szydło: Nikt nie bierze Tuska na poważnie

Eurodeputowana PiS do wpisu dołączyła również krótki materiał wideo. – Poważni gracze polityki światowej usiedli do szachownicy i próbują rozgrywać kolejną partię. Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. Przy stoliku brakuje Polski – zauważyła. W tym kontekście Beata Szydło przypomniała zapowiedzi premiera. – Donald Tusk twierdził, że nie da się ogrywać, że jest poważnym graczem. Nikt na poważnie go nie bierze. Nie jest zapraszany na te rozmowy, które decydują o przyszłości Europy i świata – stwierdziła.

W kontekście tej sprawy, była szefowa rządu nawiązała do polityki migracyjnej Donalda Tuska. – Tak samo nikt nie będzie go słuchał, jeżeli chodzi o pakt migracyjny – powiedziała Szyło. – On oczywiście zapewnia, że pakt migracyjny będzie w tej chwili złagodzony, że nie zgodzi się na złe rozwiązania dla Polski, ale to tylko mówi, a oficjalnie w Brukseli akceptuje wszystko, co jest mu podsuwane – zaznaczyła.

15 października Rada Ministrów przyjęła dokument "Odzyskać kontrolę. Zapewnić bezpieczeństwo. Kompleksowa i odpowiedzialna strategia migracyjna Polski na lata 2025-2030". Przyjęcie tego dokumentu premier Donald Tusk zapowiedział podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej.

