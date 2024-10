Burza wokół Radia Kraków. Minister: Granice są coraz bardziej przekraczane

"Niedawno pisałem o tym, że OFF Radio Kraków (w którym prowadziłem audycję przez blisko trzy lata) przestaje nadawać w znanej dotąd formule, że wszyscy, którzy dotąd tworzyli to miejsce wylecieli z pracy. Wczoraj poznaliśmy szczegóły – kilkanaście osób z redakcji (mowa o doświadczonych dziennikarkach i dziennikarzach, artystkach i artystach, osobach twórczych) zastąpi sztuczna inteligencja" – poinformował w mediach społecznościowych dziennikarz Mateusz Demski.

Od wtorku słuchacze mogą usłyszeć na antenie głosy trojga nowych "prowadzących": Emilii, Jakuba oraz Alexa. Jednak żadna z tych osób nie istnieje, wszystkie zostały wygenerowane przez AI.

OFF Radio Kraków to emitowany w internecie oraz poprzez system DAB+ program radiowy prowadzony przez Radio Kraków. Rozgłośnia zajmuje się kulturą oraz muzyką niezależną.

"Wywiad" z Szymborską

We wtorek jedna z nieistniejących prowadzących, Emilia, przeprowadziła "wywiad" z nieżyjącą od 12 lat poetką i eseistką Wisławą Szymborską. Całość została wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Tematem była literacka nagroda Nobla.

W "rozmowie" pojawił się m.in. wątek Olgi Tokarczuk. "Moim skromnym zdaniem »Empuzjon« to arcydzieło. A swoją drogą, widziałaś, że Pedro Pascal, ten Pedro Pascal udostępnił na swoim Instagramie zdjęcie, na którym trzyma w ręku książkę Olgi Tokarczuk »Prowadź swój pług przez kości umarłych«? No aż miło popatrzeć, że proza Tokarczuk podoba się Amerykanom!" – słyszymy.

Jest głos z rządu

Do "eksperymentu" w publicznym radiu odniósł się minister cyfryzacji. "Przeczytałem historię Mateusza Demskiego związaną z zastępowaniem dziennikarzy przez sztuczną inteligencję w OFF Radio Kraków i choć jestem fanem rozwoju AI to uważam, że pewne granice są coraz bardziej przekraczane. Sztuczna inteligencja nie może powodować różnic społecznych czy wykluczenia. Symbiozę AI i człowieka trzeba dobrze uregulować. Przyjęcie AI Act ma w tym pomóc, a powołanie Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa AI ma takim i podobnym sytuacjom przeciwdziałać. I najważniejsza sprawa! Powszechne wykorzystanie AI musi być robione dla ludzi, nie przeciwko nim!" – napisał na portalu X Krzysztof Gawkowski z Lewicy.

twitter

Wcześniej głos w sprawie zabrał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. "AI zmienia reguły gry i bardzo na to liczymy! Niektóre z nich powinny pozostać niezmienne – wiarygodność informacji, zdrowe relacje społeczne i działanie dla dobra ludzi. Niezależnie od okoliczności tej konkretnej sprawy, należy przeciwdziałać budowaniu podziałów i wzrostowi nierówności. To przyświeca nam w tworzeniu publicznego ekosystemu AI. Zwróciłem się do OFF Radio Kraków z informacją o podstawowych założeniach AI Act i z prośbą o informację czy sztuczna inteligencja spełnia tam warunki godnej zaufania" – czytamy.

twitterCzytaj też:

Morawiecki: Sztuczna inteligencja to kolejny megaprojekt cywilizacyjnyCzytaj też:

Dziwna zmiana w ośrodku badawczym sztucznej inteligencji. Naukowcy chcą od rządu pilnych wyjaśnień