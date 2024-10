Bosak do Kotuli: Ani kroku wstecz przed lewicą!

– Jest to projekt rządowy. "Projekt rządowy" to określenie procedury, w której jest on procedowany – wskazała minister ds. równości, pytana przez Bogdana Rymanowskiego o związki partnerskie.

Katarzyna Kotula podkreśla, że jest nieco zaskoczona reakcją PSL-u, ponieważ już na przełomie maja i czerwca "w drodze wyjątku" ludowcy dostali ten projekt, a ona sama robi w tej sprawie 3 kroki do tyłu. – Są już głosy rozsądku, wiem już, że są w PSL-u posłowie i posłanki, którzy zagłosują za tym projektem – mówiła w Radiu Zet.. Dopytywana o to, ile jest takich osób, odpowiada, że na pewno 3-4.

– Jest dziedziczenie, likwidacja podatku od spadków i darowizn, o czym mówiła Konfederacja, więc liczę, że może jakieś głosy w Konfederacji się znajdą – powiedziała Katarzyna Kotula. Jej zdaniem, "jeśli naprawdę Konfederacja jest partią wolnościową, to powinna popierać ten projekt".

Polityk Lewicy szybko odpowiedział wicemarszałek Sejmu z Konfederacji. "Minister Katarzyna Kotula właśnie powiedziała w wywiadzie u Bogdana Rymanowskiego, że liczy na poparcie ustawy o 'związkach partnerskich' przez Konfederację. Cóż, Pani Minister chyba przez ostatnie dni była mocno wyjęta z debaty politycznej, a przez ostatnie 30 lat z debaty ideowej. Ani kroku wstecz przed lewicą! Nie dla niszczenia prawa rodzinnego w Polsce. Rewolucję antykultury trzeba zatrzymać" – napisał Krzysztof Bosak.

Projekt Lewicy

Przypomnijmy, że w piątek Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekty ustaw: o rejestrowanych związkach partnerskich i wprowadzającej tę ustawę. Zakładają, że związek partnerski zostaje zawarty przez dwie pełnoletnie osoby, bez względu na płeć. Oba zostały skierowane do zaopiniowania m.in. przez stronę społeczną, RPO, RPD, pierwszą prezes Sądu Najwyższego i ZUS. Organy te mają czas do 17 listopada na przekazanie uwag.

Propozycję musi jeszcze przyjąć rząd.

