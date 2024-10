"Wrogi akt z poważnymi konsekwencjami". Mocne oświadczenie Borrella

Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell nazwał wysłanie wojsk północnokoreańskich na Ukrainę poważnym naruszeniem prawa międzynarodowego i podkreślił, że podważa to bezpieczeństwo w Europie i na świecie.

Borrell podkreślił, że Unia Europejska zdecydowanie potępia współpracę wojskową między KRLD a Rosją, a także wymianę broni między oboma państwami. Jego zdaniem narusza to rezolucje ONZ. Dyplomata wezwał Pjongjang do zaprzestania wspierania nielegalnych działań Moskwy.

– Stałe wsparcie KRLD dla agresywnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie pokazuje, jak blisko bezpieczeństwo europejskie jest powiązane z bezpieczeństwem w regionie Indo-Pacyfiku. Unia Europejska będzie koordynować swoje działania w tej kwestii z partnerami międzynarodowymi, – powiedział dyplomata.

Niepokój UE

Jak podkreśla Borrell, UE jest głęboko zaniepokojona wysłaniem wojsk północnokoreańskich do udziału w rosyjskiej agresji na Ukrainę.

– Byłoby to poważnym naruszeniem prawa międzynarodowego, w tym najbardziej podstawowych zasad Karty Narodów Zjednoczonych. Byłby to jednostronny wrogi akt KRLD, mający poważne konsekwencje dla pokoju i bezpieczeństwa w Europie i na świecie. Wydarzenie to ilustruje również po raz kolejny, jak Rosja szerzy niestabilność i eskalację w regionie i na całym świecie – podkreślił.

Szef unijnej dyplomacji przypomniał, że Federacja Rosyjska zmieniła swoje stanowisko w sprawie denuklearyzacji Korei Północnej, zrzekając się zobowiązań wynikających z Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i naruszając uchwały Rady Bezpieczeństwa ONZ. Swoimi działaniami Rosja zagraża zobowiązaniom jako stałego członka Rady Bezpieczeństwa i państwa członkowskiego ONZ.

