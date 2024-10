Program powrotu Polaków do ojczyzny, PIT rodzinny. PSL ma plan

W sobotę odbyła się Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego w Tarnowie. – Polska wymiera. Demografia jest jednym z największych problemów naszego kraju – alarmował prezes partii Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Demografia musi być dla naszej koalicji i naszego rządu numerem jeden – stwierdził polityk.

Kosiniak-Kamysz: Im więcej dzieci, tym mniejsze podatki

Prezes PSL zaprezentował założenia prodemograficznego programu. Chodzi o proces powrotu Polaków do ojczyzny. – To jest wspólnota polska na wschodzie, która chce do Polski wrócić. To jest młoda emigracja, którą musimy do Polski przyciągnąć. PSL będzie odpowiedzialną partią i przygotuje program powrotów do Polski – zapowiedział. Propozycja ma zawierać zachęty dla firm i rodzin, które chciałyby zamieszkać w Polsce.

PSL przedstawi także projekt ustawy o rodzinnym PIT, dającą możliwość wspólnego rozliczania się rodzin wraz z dziećmi. Takie rozwiązanie – zdaniem Kosiniaka-Kamysza – miałoby oznaczać niższe podatki dla rodzin wielodzietnych. – Wskaźnik dzietności jest dziś dwa razy mniejszy od zastępowalności pokoleń. Mamy problem. Duże rodziny potrzebują wsparcia. Im więcej dzieci, tym mniejszy podatek – powiedział lider ludowców.

Sensacyjna propozycja ws. wyborów prezydenckich

Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował do koalicjantów o wspólnego kandydata w wyborach prezydenckich. – Chciałbym, abyśmy do tych wyborów podeszli inaczej, niż do wyborów parlamentarnych. Wtedy byłem zwolennikiem, że idziemy pod własnym szyldem. Bez nas nie byłoby odsunięcia PiS-u od władzy. Oczywiście też bez zrozumienia wszystkich sił, które tworzą dziś koalicję. To byłe inne wybory – mówił prezes PSL.

– O to chciałbym poprosić i do tego chciałbym zaprosić naszych partnerów: żebyśmy już dziś wspólnie wyłonili kandydata na prezydenta – oświadczył wicepremier i minister obrony narodowej.

