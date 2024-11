Lewandowski: Alternatywa między dobrobytem a długiem

Ważny doradca kandydata Partii Republikańskiej na prezydenta USA Donalda Trumpa Corey Lewandowski, powiedział, że kluczowe jest zrozumienie przez Amerykanów powagi wyborów, które odbędą się już w przyszłym tygodniu. W jego ocenie wybór jest między kierunkiem na dobrobyt a orientacją na dalsze zadłużanie państwa. Podkreślił też, że ekipy Trumpa i Harris mają diametralnie inne podejście do kwestii inwazji imigrantów na południową granicę USA.

Lewandowski: Wiem, że Amerykanie podejmą właściwą decyzję

– Amerykanie mają okazję, by w ciągu kilku krótkich dni wyznaczyć kurs naszego kraju dla przyszłych pokoleń – powiedział Lewandowski w wywiadzie dla Newsmax.

– Może to być albo dobrobyt gospodarczy, który zapewni nam Donald Trump, i bezpieczeństwo dla naszych rodzin dzięki zamknięciu granic albo możemy dalej podążać tą samą drogą z większym długiem, większym obciążeniem dla naszych dzieci i wnuków, brakiem zasad – mówił Lewandowski, dodając, że do kraju napływają przestępcy.

– Wybór jest teraz przed narodem amerykańskim i ufam im bezgranicznie. Wiem, że podejmą właściwą decyzję i wyślą Donalda Trumpa, aby został 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych – powiedział Lewandowski.

Doradca Republikanina pokusił się nawet o prognozę, że "Trump wygra ten wyścig, zdobywając ponad 300 głosów elektorskich".

Przesłanie kampanii Trumpa do imigrantów

Kwestia zastopowania nielegalnych imigrantów była jedną z kluczowych w kampanii Donalda Trumpa. Zdaniem Republikanów Demokraci celowo i świadomie prowadzą politykę migracyjną w taki sposób, aby proceder masowego dostawania się cudzoziemców do Ameryki nie został zakończony.

Podczas lipcowej konwencji Partii Republikańskiej w Milwaukee o problemie z imigrantami mówił Trump, jego kandydat na wiceprezydenta JD Vance, a także w znacznej części swojego przemówienia Vivek Ramaswamy, który obiecał, że południowa granica zostanie zamknięta już pierwszego dnia oraz wyraził przesłanie partii do legalnych i nielegalnych migrantów.

Ramaswamy zwrócił się do czarnoskórych obywateli, zaznaczając, że Republikanie chcą dla nich dokładnie tego samego, czego dla każdego Amerykanina. – Bezpieczne dzielnice, czyste ulice, dobra płaca, lepsze życie dla Twoich dzieci, wymiar sprawiedliwości, który traktuje wszystkich jednakowo, niezależnie od koloru skóry i politycznych przekonań – podkreślił.

Ramaswamy powiedział, że każdy legalny imigrantów w USA zasługuje na możliwość zapewnienia lepszego życia swoim dzieciom w Ameryce. – Ale nasze przesłanie do każdego nielegalnego imigranta jest następujące: zawrócimy was do kraju pochodzenia. Nie dlatego, że jesteście złymi ludźmi, ale ponieważ złamaliście prawo – wskazał.

Czytaj też:

Wszystko, co było po ludzku wykonalne, aby zwyciężyło dobroCzytaj też:

Jak cła USA wpłyną na Europę? Wróblewski o globalnej agendzie TrumpaCzytaj też:

Na wiecu Harris celebrytce przestał działać prompter. Nie miała pojęcia, co mówić