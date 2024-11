Mentzen: Dziwię się, że politykom PiS nie wstyd przychodzić na Marsz Niepodległości

– Dziwię się, że politykom PiS-u nie jest wstyd przychodzić na Marsz Niepodległości, przecież przez swoje lata rządów robili wszystko, co mogli, żeby ograniczyć tę polską niepodległość. Zgodzili się na powiązanie pieniędzy z KPO z praworządnością, na Zielony Ład się zgodzili, na unijne długi i unijne podatki się zgodzili, więc dziwię się, że tu przyszli – tak kandydat Konfederacji na prezydenta skomentował fakt, że politycy PiS tłumniej niż zwykle pojawili się na Marszu Niepodległości.

Mentzen stwierdził, że gdyby był politykiem PiS-u, "to byłoby mi wstyd się tutaj dzisiaj pokazać".

Kaczyński: PiS wybiera się na Marsz Niepodległości

– Wybieramy się na Marsz Niepodległości. Bardzo wielu członków naszej partii i jej sympatyków przyjeżdża na ten marsz z całej Polski. Wybieramy się przede wszystkim z jedną intencją. Chcemy, by obóz patriotyczny był zjednoczony i szedł razem w tym marszu, ale także szedł razem w przedsięwzięciach politycznych, które są potrzebne po to, by zmienić obecny stan Polski. Aby Polska trwała, by naród polski trwał, by Polska była krajem suwerennym – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas briefingu prasowego. Dotychczas kierownictwo PiS spędzało Święto Niepodległości w Krakowie.

– My doskonale wiemy, że źródła cywilizacji europejskiej tkwią w chrześcijaństwie i wiemy, że to wszystko, co z tego wynika, powinno być także obronione. I to jest nasz cel. Możemy się w pewnych sprawach różnić, ale w tych sprawach powinniśmy być całkowicie zjednoczeni. Mamy tutaj do czynienia także i z innymi problemami, które jak sądzę są powodem tego gromadzenia się wielkiej liczby naszych obywateli w trakcie Marszu Niepodległości. Chodzi o to, co dzisiaj dzieje się w Polsce, co zagraża i polskiemu państwu, i polskiemu narodowi, rodzinie, społeczeństwu. Chodzi o całkowite zniszczenie systemu praworządności, obowiązywania prawa – wskazał Kaczyński.

