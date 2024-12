Zełenski rozmawiał z Tuskiem. Tematem rozszerzenie UE

O rozmowie poinformował prezydent Ukrainy na swoich mediach społecznościowych. "Rozmawiałem z premierem Polski Donaldem Tuskiem. Podziękowałem mu za niezachwiane poparcie przyjaznej Polski i wdrożenie nowego pakietu pomocy wojskowej" – napisał Zełenski.

twitter

"Rozmawialiśmy o postępach Ukrainy na drodze do integracji europejskiej i priorytetach półrocznej prezydencji Polski w Radzie UE, która rozpoczyna się w styczniu. Uzgodniliśmy, że w niedalekiej przyszłości odbędzie się wymiana wizyt w celu lepszej koordynacji naszych wspólnych działań" – dodał prezydent Ukrainy.

Polska prezydencja w Radzie UE

– Polska od 1 stycznia przyjmuje przywództwo na najbliższe pół roku w Unii Europejskiej w sytuacji bardzo dramatycznej – zaczął. Szef rządu poinformował, że już dziś rząd przyjmie oficjalnie priorytety na polską prezydencję.

Z tego właśnie względu Donald Tusk ma odbyć serię rozmów dotyczących przede wszystkim sytuacji za naszą wschodnią granicą. – Jak się domyślacie, nasza prezydencja będzie m.in. współodpowiedzialna za to, jak będzie wyglądał krajobraz polityczny, sytuacja być może w trakcie negocjacji, jakie być może, tu są ciągle znaki zapytania, rozpoczną się zimą tego roku – tłumaczył.

– Z Kijowa przyjeżdża prosto do mnie szef CDU, być może przyszły Kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który poinformuje mnie o swoich rozmowach w Kijowie – mówił dalej Tusk.

We wtorek rząd przyjął plan polskiej prezydencji w Radzie Unia Europejskiej od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r., poinformował minister ds. UE Adam Szłapka. Zaprezentowano logo i hasło prezydencji Hasłem prezydencji jest motto: "Bezpieczeństwo, Europo!' – Polska prezydencja będzie wspierać działania wzmacniające europejskie bezpieczeństwo we wszystkich jego wymiarach: zewnętrznym, wewnętrznym, ekonomicznym, informacyjnym, energetycznym, żywnościowym i zdrowotnym – powiedział Szłapka podczas konferencji prasowej.

Czytaj też:

Macron odwiedzi Polskę. Tusk ujawnia szczegółyCzytaj też:

Czy Ukraina wyśle na front 18-latków? Zełenski odpowiada na naciski USA