Demokracja warcząca

Mimo że odłączyłem się od obserwacji jego profilu, gdyż nie chciałem tracić wiary w ludzi, to od czasu do czasu Fejsik mnie znajduje z kolegi wpisami. Dzięki temu mam wątpliwą przyjemność obserwowania uśmiechniętego ekstremum, którego oblicze przypomina coraz bardziej uśmiechniętą twarz Jokera z pierwszych odcinków „Batmana”. Niby widzimy uśmiech, a jest jakaś upiorna w nim przesada. Kolega opublikował manifest wzywający do wzmożenia i niecackania się (sic!) z pulardą.