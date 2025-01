O czarnej niewdzięczności

Premier Meloni, by uzyskać nieformalną zgodę na tę transakcję, poleciała do Trumpa na Florydę. Swoje zrobił, negocjując z brodaczami, szef włoskiego MSZ Antonio Tajani. W efekcie dziennikarka 8 stycznia, po zaledwie trzech tygodniach, wróciła do domu. Był to ogromny, osobisty sukces Giorgii Meloni, co z wielkim bólem serca przyznała nawet opozycja.