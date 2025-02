Tusk recytuje wiersz Tuwima. "Ruszyła maszyna"

"Najpierw powoli, jak żółw ociężale, ruszyła maszyna po szynach ospale. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem. I kręci się, kręci się koło za kołem. I biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej. I dudni, i stuka, łomoce i pędzi "– mówi premier Donald Tusk w nagraniu opublikowanym na portalu X, cytując znany wiersz dla dzieci Juliana Tuwima.

W tle widać publikacje medialne nt. śledztwa w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Na końcu nagrania szef rządu puszcza oczko.

Z kolei szef MS Adam Bodnar złożył gratulacje Zespołowi Śledczemu nr 2 w Prokuraturze Krajowej. "Prokuratura złożyła dziś pierwszy akt oskarżenia w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Przed oblicze sądu trafi 6 osób, które są oskarżone o popełnienie 15 czynów przestępczych, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Wszystkie zarzuty są oparte na solidnym materiale dowodowym. Prokuratorzy wykonali tytaniczną pracę! 200 przesłuchanych osób, 152 przeszukania, 120 opinii biegłych, a śledztwo nadal jest rozwojowe. Akta liczą już 1200 tomów, a to jeszcze nie koniec, czego najlepszym dowodem jest to, że podpisałem dziś kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Marcinowi R., któremu prokuratorzy chcą postawić kolejnych 8 zarzutów. Wniosek trafił już do Marszałka Sejmu. Liczę na jego szybkie rozpatrzenie. Ciąg dalszy nastąpi" – napisał.

Fundusz Sprawiedliwości. Nowe zarzuty i akt oskarżenia

Rzecznik prasowa prokuratura generalnego Anna Adamiak przekazała we wtorek na konferencji prasowej nowe informacje w sprawie śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości.

– Sprawa liczy 1200 tomów akt. W postępowaniu przesłuchano dotychczas 200 osób. Przeprowadzono analizę 50 zawartych umów i ich realizacji. 24 osoby usłyszały zarzuty – powiedziała. Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia wobec sześciu osób. Chodzi o byłych urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz księdza Michała Olszewskiego. Sprawa dotyczy dotacji w ramach Funduszu Sprawiedliwości dla fundacji Profeto.

