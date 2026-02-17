Lisicki: Przeciw SAFE zdrajcy i głupcy? Ziemkiewicz: Tusk w roli patrioty to kabaret
Polska Do Rzeczy

Obóz rządzący chce się przedstawić w roli obrońców suwerenności, ale osobliwej, bo de facto europejskiej. Polakom jest to sprzedawane jako suwerenność Polski – mówi Paweł Lisicki.

Premier Donald Tusk przed wtorkowym posiedzeniem rządu, zabrał głos m.in. o programie SAFE. – Chcę, żeby w takim konkretnym obrazie wiedzieli państwo, na co szykuje zamach PiS, Konfederacje obie i prezydent Nawrocki, niestety. Tylko dla samej Huty Stalowa Wola z programu SAFE wartość inwestycji przekroczy 20 mld zł. To jest prognoza nie moja, tylko Agencji Uzbrojenia – powiedział szef rządu.

Premier zapowiedział, że rząd będzie pracował nad pozyskaniem środków z SAFE, nawet w przypadku prezydenckiego weta. – My i tak znajdziemy sposoby, nawet jak będą blokować, wetować. I tak znajdziemy sposoby, żeby przynajmniej część z tych środków uratować. Ale to będzie kosztowało czasu i to będzie trochę też kosztowało potrzebnych pieniędzy, nerwów – powiedział.

Źródło: DoRzeczy.pl
