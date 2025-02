Ukraina chce gwarancji bezpieczeństwa i zakończenia wojny jeszcze w tym roku. Jak podaje agencja UNIAN, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział to na konferencji prasowej, odpowiadając na pytanie o to, jakie gwarancje bezpieczeństwa chciałby wynegocjować Kijów.

– Oni znają moje gwarancje. Każdy to rozumie, nawet te kraje, które nie są w NATO. Rozumieją to na Bliskim Wschodzie. Każdy to rozumie. My, Ukraina, jesteśmy w sytuacji, w której nie mamy wielu formatów gwarancji bezpieczeństwa dla siebie – zauważył.

Ukraiński przywódca podkreślił, że "chcemy gwarancji bezpieczeństwa w tym roku, ponieważ chcemy zakończyć wojnę w tym roku”.

– Zaproponowałem im NATO. I rozumiem, że za każdym razem, gdy mówię "NATO”, nie podoba im się to, nawet to, że o tym mówimy. Ale mówimy, co myślimy. I wierzę, że to jest nasza przewaga. I to jest nasza siła – powiedział prezydent.

Co dalej z Ukrainą?

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stwierdził, że nie widzi możliwości, aby Rosja mogła pozwolić Ukrainie na przystąpienie do NATO i skrytykował byłego prezydenta Joe Bidena za rzekomą zmianę stanowiska USA w sprawie członkostwa Ukrainy w Sojuszu.

Trump chwalił też wynik rozmów z Rosjanami w Rijadzie, poparł postulat zorganizowania wyborów na Ukrainie i obwinił Kijów za to, że wojna wciąż trwa. – Powinni byli to zakończyć trzy lata temu. Nigdy nie powinni byli tego zaczynać, mogliby zawrzeć umowę – przekonywał.

Jego zdaniem Ukraina już na samym początku miała wszelkie szanse na rozwiązanie konfliktu z Rosją bez poważnych strat terytorialnych i masowych ofiar, i że mógł tego dokonać "nawet przeciętny negocjator". Powtórzył, że do inwazji by nie doszło, gdyby pozostał w Białym Domu po 2020 r.

