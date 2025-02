20 miliardów euro dla Ukrainy. Unia Europejska przygotowuje pakiet wsparcia

Bloomberg donosi, że inicjatywa ta wynika z rosnącej presji prezydenta Donalda Trumpa na szybkie zawarcie porozumienia pokojowego z Rosją.

Według źródeł serwisu, pakiet obejmuje dostawy amunicji artyleryjskiej, systemów obrony powietrznej, precyzyjnych rakiet, dronów oraz innych rodzajów uzbrojenia. Dodatkowym celem jest wsparcie ukraińskich sił zbrojnych poprzez wzmocnienie brygad wojskowych.

Negocjacje ws. pomocy dla Ukrainy

Państwa członkowskie Unii Europejskiej prowadzą obecnie negocjacje dotyczące tej inicjatywy. Spotkanie ministrów spraw zagranicznych, zaplanowane na przyszły tydzień, ma być kluczowe dla omówienia szczegółów. Ostateczna decyzja co do wysokości środków i zatwierdzenia planu należeć będzie jednak do przywódców UE.

Proces ten może jednak ulec opóźnieniu, ponieważ Węgry dały do zrozumienia, że będą sprzeciwiać się kolejnemu pakietowi pomocy wojskowej dla Ukrainy. Dodatkową niewiadomą pozostaje sytuacja polityczna w Niemczech. Nadchodzące wybory do Bundestagu, zaplanowane na niedzielę, mogą doprowadzić do zmiany na stanowisku kanclerza, co może wpłynąć na przyszłe decyzje Berlina w kwestii pomocy Ukrainie.

Propozycja Komisji Europejskiej

Wcześniej Komisja Europejska informowała o propozycji kompleksowego pakietu pomocy finansowej dla Ukrainy, składający się z Mechanizmu Współpracy Pożyczkowej w wysokości do 45 mld euro oraz wyjątkowej pożyczki w ramach Pomocy Makrofinansowej (MFA) w wysokości do 35 mld euro.

"Ten pakiet wykorzystuje nadzwyczajne zyski z zablokowanych rosyjskich aktywów, wysyłając jasny sygnał, że ciężar odbudowy Ukrainy zostanie poniesiony przez osoby odpowiedzialne za jej zniszczenie. To podejście zostanie zastosowane po raz pierwszy w sposób ustrukturyzowany i na taką skalę wśród pożyczkodawców z UE i G7, zapewniając długoterminowe, stabilne wsparcie finansowe dla odbudowy i odporności Ukrainy" – czytamy w komunikacie.

Komisja zaproponowała najpierw ustanowienie Mechanizmu Współpracy Pożyczkowej Ukrainy, który wesprze UE i partnerów G7 w udzielaniu pożyczek Ukrainie w wysokości do 45 mld euro.

